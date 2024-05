Graduation Night At Columbia College

Old Columbia College logo View Photo

Columbia, CA — The Spring 2024 Commencement Ceremony will be held this evening at Columbia College in Carkeet Park.

It will begin at 5 pm (May 3) at 11600 Columbia Way. The college has released a list of graduates:

Graduates with Distinction 3.75-4.0 GPA

Kylie Archer

Leilani Brennan

Joshua Christie

Wittney Ellen Hawkins

Sara Jenkins

Kyla Lusk

Peter Marai

Martin Mills

Coralie Penfold Love

Alejandra Rodriguez

Emilia Sibley

Isaac Wells

Latoya Ybarra

Caralee Young

Graduates with Honors 3.5-3.74 GPA

Rebecca Ames-Block

Tara Azmoudeh

Martalisa Augusta Benson

Gabriel Broyer

Natalie Brussow

David Royal Brussow

Alexis Bryan

Asiah Carson

Jeanine Chase

Bethany Close

Heather Hatchell

Nicolette Feltman

Elizabeth R. Root

Other Associates of Arts Degree Graduates

Alanya Anderson

Ashley Ashford

Serenity Chantelle Beardsley

Halle Bell

Mya Biagi

Brianna Skye Bougher

Kiana Brazell

Melissa Calderon

Kalah Casey

Leila Elaine Castle

Tara Cheney

Jacob A. Crain

Shelby Crom

Ryli Elkins

Antonia Emrich

Melissa Fragoza

AraCelia Friesen

Emme Alexis Snyder

Kalon Guyer

Jennifer Estelle Hatler

Dausen Heinze

Chelsi E. Hike

Alexander Horat

Alexa Hughes

Courtney M. Johnson

Judith Juarez Soto

Alyssa Danay Katsaros

Isabella Kahlil Kuntzweiler

Danica Lamm

Devin Logan

Erin Lomakin

D’Angelo Malaspino

Tony Burdette Manning

Sarah Lynn Marick

Charles Matthew McCartney-Barnes

Tonjya Montalvo

Lily Moore

Abigail Murphy

Sierra Nay-Alcala

Krystal Nevarez

Olivia Don Partone

Christina Pearce

Sierra Porter

Amanda Quinonez

Miranda Sanches Salinas

Kenia Santos

Jason Silvey

Genice Smith

Kristen Sommarstrom

Zoe Stone

Joy Thomatos

Vincent Michael Vielma

Ben Vogt

2023-2024 Graduates with Associates of Arts for Transfer Degree

• Graduates with Distinction 3.75-4.0 GPA

Emmelia Barrieau

Joshua Christie

Jasmine Evans

Samantha Khan

Carlos Lindsay Olivera

Madilynn Ludwig

Hannah Rogers

Jennie Tippett

Isaac Wells

Caralee Young

Viviana Zenteno

Graduates with Honors 3.5-3.74 GPA

Rebecca Ames-Block

Tara Azmoudeh

Gabriel Broyer

Natalie Brussow

Jeanine Chase

Bethany Close

Victoria Shalayna Coffman

Sam Denton

Saige Horton

Gavyn R. Jones

BrieAnn Norwood

Haliana Rhea Orman

Elizabeth Sanchez

Other Associates of Arts Degree Transfer Graduates

Tereza Guadalupe Acosta

Evelyn Arellano

Ashley Ashford

Anthony Barci

Katarina Borchin

Emily Cake

Melissa Calderon

Grace Carpenter

Tara Cheney

Jacob A. Crain

Shelby Crom

Brandon Dodge

Ryli Elkins

AraCelia Friesen

Joseph Dean Gates

Julianne Godman

Isabella Gonzalez

Mia Hendricks

Alana Hernandez

Abigail Jasmer

Judith Juarez Soto

Isabella Kahlil Kuntzweiler

Tony Burdette Manning

Sarah Lynn Marick

Andrew Matlock

Tonjya Montalvo

Sierra Nay-Alcala

Britten Paiz

Brenna Phillips

Sierra Porter

Savanna Rice

Miranda Sanches Salinas

Kenia Santos

Vincent Michael Vielma

2023-2024 Graduates with Associates of Science Degree

• Graduates with Distinction 3.75-4.0 GPA

Emily Anderson

Kaitlin Andrews

Kelli Bennett

Samuel Blackford

Amy Bloomgarden

Ryan Boothby

Cassandra Renee Brazil

Kathlyn Brisco-Duncan

Abigail Davis

Stanley Dodson

Brendan Fine

Alberto Flores

Sommer Good

Pascal Gyger

Seth Harlan

Emmit Hatler

Tyler Lassa

Peter Marai-Muro

Olivia Marcoccia

Martin Mills

Hunter J. Quirie

Nathan Romo

Colby Shepherd

Marcus Stephens

Sydney Tripp

Nathanye Winans

Brian Yu

Graduates with Honors 3.5-3.74 GPA

Tara Azmoudeh

Garett Bell

Garrett Browning

Rebecca Butler

Natalie Cox

Amber Donaldson

Kaitlyn Gray

Heather Hatchell

Nicolette M. Jimenez

Melissa Johnson

Aidan Tobias McPeek

Matthew Mealing

Makena Mendonca

Zander Miller

Felicity Payton-Gentile

Makenna Pfeiffer

Braden Phillips

Christine W. Reeves

Nicholas Tanner Saliski

Linly Shadle

Delaney Sullivan

April Thomas

Cierra D. Torrez

Antonio L. Valadez

Theodore Willis

Other Associates of Science Degree

Graduates

Madison Kikue Alberto

Benjamin Andrus-Martin

Ashley Ashford

Serenity Chantelle Beardsley

Halle Bell

Gino Bergamaschi

Michael W. Beverlin

Crystal Birmingham

Kiana Brazell

Adam Brodsky

Kalah Casey

Xarya Chavis

Andrew Cragun

Jesus Cruz

Molly Michele Dunn

Joseph Earhart

Lyndsey Ellis

Muruvvet B. Ersoz

Julianna Everman

Marlena Marie Ferea

Blanca Gonzalez

Bailey Hoffman

Nathaniel Hoffmann

Joshua Hovatter

Abigail Jasmer

Alexander Jukes

Jaxon J. Kite

Ken La Nier

D’Angelo Malaspino

Ruby Mason

Patrick Brian McGreevy

Mikaela Mitchell

Christina Pearce

Dustin Harold Rosenberg

Miranda Sanches Salinas

John Shaw

Emilia Sibley

Cameron Silva

Kenlynn Marie Deanna Smith

Kelsie Stevenson

Kristin Vondall

Tyler C. Weber

Rachel Williams

Shelby Rae Wood

Evan A. Wynn

2023-2024 Graduates with Associates of Science for Transfer Degree

• Graduates with Distinction 3.75-4.0 GPA

Derek Joseph Allison

Samuel Blackford

Cassandra Renee Brazil

James Burke

Danielle Luis

Olivia Marcoccia

Charlie Nau

Kiefer Newman

Kathryn Wydick

Brian Yu

Graduates with Honors 3.5-3.74 GPA

Tara Azmoudeh

Kayla Barnes

Gabriel Broyer

Asiah Carson

Natalie Cox

Avery Dunn

Sydney Fiedler

Taryn Godwin-Miller

Heather Hatchell

Jayden James McKeon

Aidan Tobias McPeek

Matthew Mealing

Tyler Orpurt

Antonio L. Valadez

Other Associates of Science Degree Transfer

graduates

Abigail Barker

Hannah Bousquet

Michael Dean

Joseph Earhart

Jay Follmer

Julianne Godman

Victoria Gonzalez

Bailey Hoffman

Heather Hopson

Adam Johnson

Manjot Kaur

Sara Latshaw

D’Angelo Malaspino

Mason Marin

Mikaela Mitchell

Christina Montalvo

Cody M. Nordvik

Loran Sharp

John Shaw

Elijah Caleb Yee

2023-2024 Graduates of Certificates

Kyle Abelar

Tereza Guadalupe Acosta

Kaden Alford

Kaitlin Andrews

Benjamin Andrus-Martin

Evelyn Arellano

Ashley Ashford

Anthony Barci

Serenity Beardsley

Halle Bell

Brianna Bougher

Kiana Brazell

Cassandra Renee Brazil

Gabriel Broyer

Natalie Brussow

Casey Burr

Melissa Calderon

Jeanine Chase

Brian Yu

Aurora Coffer

Garrett Crawford

Shelby Crom

Gianna Davido

Michael Dean

Sam Denton

Ryli Elkins

Jasmine Evans

Marlena Marie Ferea

Ivan Fernandez

Julianne Godman

Stephanie Gonzales

Isabella Gonzalez

Sommer Good

Mike Griffin

Darla Harsch

Heather Hatchell

Bailey Hoffman

Nathaniel Hoffmann

Steven B. Holt

Heather Hopson

Joshua Hovatter

Abigail Jasmer

Melissa Johnson

Adam Johnson

Gavyn Knight

Judith Juarez Soto

Alexander Jukes

Isabella Kahlil Kuntzweiler

Tyler Lassa

Madilynn Ludwig

Danielle Luis

Kyla Lusk

Tony Burdette Manning

Olivia Marcoccia

Sarah Lynn Marick

Mason Marin

Jayden James McKeon

Martin Mills

Liam Mills

Mikaela Mitchell

Christina Montalvo

Tonjya Montalvo

Abigail Murphy

Haliana Rhea Orman

Kimberly Packham

Caleb Parker

Braden Phillips

Sierra Porter

Calista Randolph

Alejandra Rodriguez

Dustin Harold Rosenberg

Miranda Sanches Salinas

Elizabeth Sanchez

Te Anna Schwab

Loran Sharp

Trevor Shively

Marcus Stephens

Joy Thomatos

Sydney Tripp

Antonio Valadez

Trent Waldie

Karen Wetzel

Theodore Willis

Grant N. Wimberly

Kathryn Wydic