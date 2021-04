Columbia College logo View Photo

Columbia, CA –Columbia College will be holding modified graduation on Friday, April 30th at 4 pm with all health and safety protocols in place giving the new graduates a safe way to celebrate their academic accomplishments. The 2020/2021 class will be doing a drive-thru graduation, Each family is allowed one car that will drive through the campus to certain “checkpoints” before arriving at the final destination where the graduates will be briefly exiting the vehicle to walk across the stage and receive their diploma from Columbia President Dr. G.H. Javaheripour and other distinguished guests.

Graduates who didn’t have any kind of graduation at all due to COVID-19 last year have been invited to participate in this year’s ceremony if they choose to.

Among the graduating class of 2021, 101 Associate of Art Degrees will be conferred, 89 Associate of Arts for Transfer Degrees, 169 Associate of Science Degrees, and 41 Associate of Science for Transfer Degrees. 75 students will graduate with distinction (cumulative grade point averages of 3.75 or better) and 58 with honors (between 3.5 and 3.74 grade point averages).

*Graduate with Honors **Graduate with Distinction Ahwahnee Tanner Bonillas Alameda Maxwell Zimmer Altaville Trina Cachero* Chase Collins* Janet Solis Angels Camp Alikhan Abusaidi* Adrianna Castle Shelly Davis* Isabel Hernandez* Grace Johnson Zachary Lambert Kendra Maness Faith Mealing** Brooke Nord* Natalie Ramos Grant Smylie Brianna Tyre Antioch Alan McElroy** Arnold Devon Bitner Hannah Braydis* Ashton Close Amanda Spangler Atwater Katherine Hamera Bakersfield Matthew Hafen Camp Verde, AZ Bryce Moss Capitola Joshua Williams Camp Connell Devon Bitner Ceres Anastashia Maldonado* Chinese Camp Tyler Orpurt Coconut Creek, FL Seth Coddington Columbia Bradley Bourguet* Franziska Daumberger Thomasine Lane Timmins** Cody Seldon Cyrus Smithson Shannon Velasco** Julie Persing Copperopolis Oscar Barboza Alyssa Motter* Morgan Velasco Coulterville Austin Pruitt Dayton, NV Jennifer Keyes Eldorado Hills Courtney Stricler Emmett, ID Crystal Fowler Escalon Michael Stime Groveland Stephanie Merriott Cynthia Ulloa Gulf Breeze, FL Bailey Kato-Dutton** Hollister Brandon Moakler** Ione Gerald Cahill Madeline Odom Jamestown Matthew Alvarez Eugene Brown* Isai Carmona* Patrick Demery* Carmen Flores Jimenez* Raymond Frank** Makayla Grogan Henry Inocencio* Olivia LaPertche Paul Moeller Michael Muy* Phong Nguyen** Chelsea Nogales** Paul Tanner* Patrick Piceno** Alexa Pierce* Demond Richardson Karissa Rogers Ryan Rude** Michael Schneider** John Schoppe-Rico Sophia Stevens** Lance Swann** Stephen Valkenaar** Makayla Wheeler** John Williams* Knights Ferry Kaeli Martinelli-Sweet La Grange Tatum Avalos** Stacy Avalos** Lizette Campos Isabel Harper Las Vegas Alexander Temple** Livermore Matthew Silva Lodi Kristen Dimas Jaime Hoeke Long Barn Sebastian Light Los Gatos Kimberlyn Quinn Manteca Justin Dehart Renee Woolf** Marina Emily Funk* Merced Valerie Basso* Mi Wuk Village Aloha Battle Edward Carpenter Kristine Donschikowski Jane Perreira Haven Trambley Midpines Suzanna Ellis Modesto Owen Bardsley Kirk Burkhardt Magaly Marin Jaquelin Ruiz Shivanjili Singh Kristalynn Walker Mokelumne Hill Kayla Snipes** Coral Paloma Morro Bay Gabriella Costa Mountain House Zoe Kelly** Mountain Ranch Annie Curtis Murphys Nicole Avrit Samuel Brauer Thomas Craig Sarah Eastwood Emma Hampton* Maxine Harper* Josilyn Layton Chelsie Moore Jessica Ornelas** Sydney Tonetti-Belto** Claire Wiley Newman Tyler Taft Oakdale Jocelyn Burke* Jesse Chavez Jesus Felix Ty Fuentes Steven Gazdik** Julianna Jackson Jasmine Ledesma Samuel Medlin Cassidy Pricolo Jordan Proch Paige Rodrigues Alejandro Rodriguez Emily Silva Rodriguez Yesenia Silva Rodriguez Cristina Verduzco** Hannah Wessling Jodie Whitley** Planada Emma Rocha Pleasant Hill Olivia Hunter-Mcelroy Redding Garrett Lenardo Riverbank Rhapsody Cattedra Francesca Immediato San Andreas John McAllister Kaitlyn Rodriguez San Luis Obispo William Stewart Sonora Joseph Accurso** Matthew Allen Brian Applegate* Taetum Arnett** Rosetta Bannwarth Allura Bilderback Charissa Bush Alvin Rino Calindas** Brittany Camara Michael Chapin Gage Clark Amanda Coats John Paul Cordes** Mark Coulter** Ashlee Deaton** Kristina Delgadillo Dylan Derringer Tayler Duarte Nichole Dumas-Krieger Lottie Emmons Amrita Encoyand Gabriel Ethier* Isabella Fender** Amanda Fleming** Alexia Franco** Rianyn Fraser** Jacob Gamble Hannah Garrett Westley Gelhaus Xochitl Gonzalez* Jackson Gordon* Heather Graham Justin Grant Brittan Gregory Kendra Grider* Kayla Harris Amanda Hart Katherine Harvey Trey Hawkins* Zachary Heier Erik Helseth Cassandra Herrera Riley Hillemeyer* John Hire** Rebecca Holland** Shane Hooper Hailey Jayne** Julie Johnson Luke Kerzich Rebecca Kirby** Adam Kirby Alison Kolberg Nicholas Konklin Hannah Kremsdorf** Daniel Kristofic Paul Lebourgeois** Xochitl Martinez Jessica McClintock* Julian Meza* Kaitlyn Miller* Travis Moore* Jett Moyer* Derek Nilsen** Virginia Oellrich** Jill Oellrich* Carlo Ortiz** Aaron Padilla* Cole Parish Samuel Pearce* Atira Robinson Louise Rosen* Cathryn Salari** Fazlollah Salari* Maggie Sanchez Haylie Santos Samuel Savage Michala Scholkowfsky Ethan Scott** Robert Shepherd Ian Smith Kelsey Stone Christie Straw** Kaylee Taylor** Kristiina Thompson** Gianna Tubbs** Christine Vandolah* Isabella Vargas Rosales* Elizabeth Vass** Steven Von Berckefeldt* Anthony White-Ramos* Tyreace Williams Jeannette Wunder Soulsbyville Tamara Avilla** Janay Bostic* Paul Bruce** Manuel Espino Levi Flores** Keeley Niday Skai Sheline Donald Swanson Kyle Teuton Haley Weeks* Stockton Jahbar Beard Malachi San Tuolumne Summer Avery* Marina Bailey Tiffany Bowcutt* Jordan Craddock** Ariella Gaughan Cailin Gervin** Haleigh Grabowski Sydney Grognet** Candice Harrelson** Taylor Harrelson Liam McKernan** Ashley Mikita Nicholas Ohler** Krysta Skaar Adam Sonnberger* Rachel Tyler** Turlock Hailee Sciarini Twain Harte Dorian Abare* Hailey Baldwin Sheila Blackburn* Kathleen Hobbins William Johnson Davis Forrest Marion Jaden McCaffrey Kelsey Sorrick Chance Tillery** Evan Zukal Vallecito Brooke Borba Katie Duquette** Valley Springs Clara Bobrycki** Jaret Delap Kaytlan Gillespie-Brown Ashlei Jones Hannah Lumbus Leanna Smith Celena Torales Caillou Watkins** West Point Shaney Stivers Wheatland Rudy Hinojosa Wilseyville Crystal Shafer