2025 Major League Baseball Signing Bonuses

Signing bonuses for the selections through competitive balance round A in the 2025 Major League Baseball amateur draft:

1, Washington Nationals, Eli Willits, SS, Fort Cobb-Broxton H.S., Fort Cobb, Okla.

2, Los Angeles Angels, Tyler Bremner, RHP, UC Santa Barbara, $7,689,525

3, Seattle Mariners, Kade Anderson, LHP, LSU

4, Colorado Rockies, Ethan Holliday, SS/3B, Stillwater H.S., Stillwater, Okla.

5, St. Louis Cardinals, Liam Doyle, LHP, Tennessee

6, Pittsburgh Pirates, Seth Hernandez, RHP, Corona H.S., Corona, Calif.

7, Miami Marlins, Aiva Arquette, SS, Oregon St.

8, Toronto Blue Jays, JoJo Parker, SS, Purvis H.S., Purvis, Miss., $6,197,500

9, Cincinnati Reds, Steele Hall, SS, Hewitt-Trussville H.S., Trussville, Ala., $5,747,500

10, Chicago White Sox, Billy Carlson, SS, Corona H.S., Corona, Calif.

11, Athletics, Jamie Arnold, LHP, Florida St.

12, Texas Rangers, Gavin Fien, 3B, Great Oak H.S., Temecula, Calif.

13, San Francisco Giants, Gavin Kilen, 2B/SS, Tennessee

14, Tampa Bay Rays, Daniel Pierce, SS, Mill Creek H.S., Hoschton, Ga.

15, Boston Red Sox, Kyson Witherspoon, RHP, Oklahoma

16, Minnesota Twins, Marek Houston, SS, Wake Forest

17, Chicago Cubs, Ethan Conrad, OF, Wake Forest

18, Arizona Diamondbacks, Kayson Cunningham, SS/2B, Johnson HS, San Antonio

19, Baltimore Orioles, Ike Irish, OF/C, Auburn

20, Milwaukee Brewers, Andrew Fischer, 1B/3B, Tennessee

21, Houston Astros, Xavier Neyens, SS/3B, Mount Vernon H.S., Mount Vernon, Wash.

22, Atlanta Braves, Tate Southisene, SS/OF, Basic H.S., Las Vegas, $2,622,500

23, Kansas City Royals, Sean Gamble, 2B/OF, IMG Academy, Bradenton, Fla.

24, Detroit Tigers, Jordan Yost, SS, Sickles H.S., Sickles, Fla.

25, San Diego Padres, Kruz Schoolcraft, LHP, Sunset H.S., Sunset, Ore.

26, Philadelphia Phillies, Gage Wood, RHP, Arkansas

27, Cleveland Guardians, Jace LaViolette, OF, Texas A&M

28, Kansas City Royals, Josh Hammond, 3B, Wesleyan Christian Academy, High Point, N.C.

29, Arizona Diamondbacks, Patrick Forbes, RHP, Louisville

30, Baltimore Orioles, Caden Bodine, C, Coastal Carolina

31, Baltimore Orioles, Wehiwa Aloy, SS, Arkansas

32, Milwaukee Brewers, Brady Ebel, SS, Corona H.S., Corona, Calif.

33, Boston Red Sox, Marcus Phillips, RHP, Tennessee

34, Detroit Tigers, Michael Oliveto, C, Hauppauge H.S., Hauppauge, N.Y.

35, Seattle Mariners, Luke Stevenson, C, North Carolina

36, Minnesota Twins, Riley Quick, RHP, Alabama

37, Baltimore Orioles, Slater de Brun, OF, Summit H.S., Summit, Ore.

38, New York Mets, Mitch Voit, 2B/RHP, Michigan, $1.75 million

39, New York Yankees, Dax Kilby, SS, Newman H.S., Newman, Ga.

40, Los Angeles Dodgers, Zachary Root, LHP, Arkansas

41, Los Angeles Dodgers, Charles Davalan, OF, Arkansas

42, Tampa Bay Rays, Brendan Summerhill, OF, Arizona

43, Miami Marlins, Cam Cannarella, OF, Clemson

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

By The Associated Press