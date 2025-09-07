Clear
Walker Cup results

By AP News

At Cypress Point Club

Pebble Beach, Calif.

Yardage: 6,620; Par: 70

UNITED STATES 6 1/2, GREAT BRITAIN & IRELAND 5 1/2

Foursomes

GREAT BRITAIN & IRELAND 3, UNITED STATES 1

Tyler Weaver and Connor Graham, Great Britain & Ireland, def. Jackson Koivun and Tommy Morrison, United States, 3 and 1.

Luke Poulter and Charlie Foster, Great Britain & Ireland, def. Ben James and Stewart Hagestad, United States, 3 and 2.

Stuart Grehan and Eliot Baker, Great Britain & Ireland, def. Preston Stout and Ethan Fang, United States, 1 up.

Jase Summy and Michael La Sasso, United States, def. Cameron Adam and Dominic Clemons, Great Britain & Ireland, 4 and 2.

Singles

UNITED STATES 5 1/2, GREAT BRITAIN & IRELAND 2 1/2

Jackson Koivun, United States, def. Tyler Weaver, Great Britain & Ireland, 4 and 3.

Niall Shiels Donegan, Great Britain & Ireland, def. Jacob Modleski, United States, 1 up.

Mason Howell, United States, def. Luke Poulter, Great Britain & Ireland, 3 and 2.

Connor Graham, Great Britain & Ireland, def. Ben James, United States, 3 and 2.

Stewart Hagestad, United States, def. Gavin Tiernan, Great Britain & Ireland, 7 and 5.

Stuart Grehan, Great Britain & Ireland, halved with Ethan Fang, United States.

Preston Stout, United States, def. Charlie Forster, Great Britain & Ireland, 6 and 5.

Jase Summy, United States, def. Eliot Baker, Great Britain & Ireland, 1 up.

AP golf: https://apnews.com/hub/golf

By The Associated Press

