NHRA Arizona Nationals Qualifying

Friday

At Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz.

Qualifying

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.688 seconds, 330.39 mph; 2. Brittany Force, 3.705, 331.69; 3. Shawn Langdon, 3.706, 331.85; 4. Antron Brown, 3.710, 333.82; 5. Clay Millican, 3.734, 329.34; 6. Justin Ashley, 3.754, 329.26; 7. Tony Stewart, 3.755, 319.98; 8. Shawn Reed, 3.757, 328.46; 9. Ida Zetterstrom, 3.763, 327.03; 10. Josh Hart, 3.817, 323.58; 11. Steven Chrisman, 4.294, 217.53; 12. Scott Palmer, 4.551, 182.16; 13. Travis Shumake, 7.056, 83.87; 14. Jasmine Salinas, 8.730, 75.80.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.863, 333.82; 2. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.883, 327.74; 3. Jack Beckman, Camaro, 3.895, 327.51; 4. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.912, 323.50; 5. Paul Lee, Dodge Charger, 3.919, 328.14; 6. Alexis DeJoria, Charger, 3.931, 324.75; 7. Bobby Bode, Mustang, 3.931, 323.35; 8. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.933, 324.44; 9. J.R. Todd, GR Supra, 3.939, 329.58; 10. Matt Hagan, Charger, 3.952, 323.66; 11. Chad Green, Mustang, 4.074, 310.77; 12. Blake Alexander, Charger, 4.201, 237.30; 13. Cruz Pedregon, Charger, 4.248, 219.12; 14. Dave Richards, Mustang, 4.664, 216.51; 15. Spencer Hyde, Mustang, 4.935, 142.00; 16. Jim Campbell, Mustang, 5.058, 183.52. Not Qualified: 17. Buddy Hull, 5.477, 133.28; 18. Jon Capps, 7.274, 85.08; 19. Terry Haddock, 11.888, 76.80; 20. Jeff Diehl, 12.557, 66.25.

Pro Stock

1. Matt Hartford, Chevy Camaro, 6.509, 208.88; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.512, 209.59; 3. Cory Reed, Camaro, 6.516, 209.46; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.520, 210.28; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.538, 208.68; 6. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.540, 208.23; 7. Eric Latino, Camaro, 6.551, 207.78; 8. Mason McGaha, Camaro, 6.554, 207.53; 9. Deric Kramer, Camaro, 6.555, 209.23; 10. Erica Enders, Camaro, 6.557, 209.82; 11. Aaron Stanfield, Camaro, 6.561, 210.08; 12. Greg Stanfield, Camaro, 6.564, 208.78; 13. David Cuadra, Camaro, 6.570, 208.26; 14. Jeg Coughlin, Camaro, 6.573, 209.04; 15. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.583, 208.17; 16. Brandon Foster, Camaro, 6.590, 206.80. Not Qualified: 17. Chris McGaha, 6.600, 207.69; 18. Cody Coughlin, 6.600, 207.15; 19. Stephen Bell, 6.613, 207.94; 20. Kenny Delco, 6.623, 207.11; 21. Matt Latino, 6.693, 205.16.

———

By The Associated Press