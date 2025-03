LIV Golf Money Leaders

Player year-to-date money rankings through LIV Golf Hong Kong

Player Trn Money Sergio Garcia 3 $4,784,500 Joaquin Niemann 3 $4,457,857 Adrian Meronk 3 $4,437,857 Dean Burmester 3 $3,462,500 Jon Rahm 3 $3,141,875 Sebastian Muñoz 3 $2,566,875 Abraham Ancer 3 $2,316,250 Carlos Ortiz 3 $2,220,000 Lucas Herbert 3 $2,053,750 David Puig 3 $1,789,500 Phil Mickelson 2 $1,690,714 Tom McKibbin 3 $1,322,375 Paul Casey 3 $1,203,750 Richard Bland 3 $1,093,750 Marc Leishman 3 $1,072,000 Bryson DeChambeau 3 $987,000 Peter Uihlein 3 $972,589 Anirban Lahiri 3 $944,250 Harold Varner III 3 $940,500 Tyrrell Hatton 3 $927,714 Sam Horsfield 3 $865,500 Cameron Tringale 3 $765,000 Brooks Koepka 3 $760,857 Bubba Watson 3 $725,000 Thomas Pieters 3 $722,500 Caleb Surratt 3 $672,500 Graeme McDowell 3 $662,500 Charl Schwartzel 3 $660,357 Patrick Reed 3 $652,500 Ben Campbell 3 $620,714 Kevin Na 3 $612,500 Martin Kaymer 3 $577,500 Chieh-Po Lee 3 $567,500 Cameron Smith 3 $557,500 Louis Oosthuizen 3 $522,500 Brendan Steele 3 $515,714 Henrik Stenson 3 $487,500 Danny Lee 3 $482,857 Jason Kokrak 3 $461,607 Matthew Wolff 3 $460,357 Lee Westwood 3 $458,750 Ian Poulter 3 $444,107 Matt Jones 3 $417,857 Andy Ogletree 3 $406,250 Luis Masaveu 3 $405,714 Branden Grace 3 $387,500 Mito Pereira 3 $387,500 Yubin Jang 3 $384,464 Charles Howell III 3 $374,464 Dustin Johnson 3 $328,750 Frederik Kjettrup 3 $320,714 Ollie Schniederjans 2 $290,357 Wade Ormsby 2 $245,000 Talor Gooch 3 $240,000 Anthony Kim 3 $170,000

By The Associated Press