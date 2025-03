AMALIE Motor Oil NHRA Gatornationals Qualifying

Friday

At Gainesville Raceway

Gainesville, Fla.

Qualifying

Top Fuel

1. Antron Brown, 3.685 seconds, 334.24 mph; 2. Tripp Tatum, 3.685, 326.56; 3. Shawn Langdon, 3.690, 335.23; 4. Doug Kalitta, 3.690, 328.78; 5. Steve Torrence, 3.694, 332.18; 6. Brittany Force, 3.696, 331.77; 7. Shawn Reed, 3.697, 332.43; 8. Clay Millican, 3.716, 330.63; 9. Josh Hart, 3.755, 324.90; 10. Jasmine Salinas, 3.759, 331.61; 11. Tony Stewart, 3.760, 326.79; 12. Doug Foley, 3.761, 327.27; 13. Ida Zetterstrom, 3.781, 316.67; 14. Justin Ashley, 3.782, 324.44; 15. Dan Mercier, 3.794, 323.12; 16. Krista Baldwin, 3.996, 227.61. Not Qualified: 17. Scott Farley, 10.498, 63.06.

Funny Car

1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.832, 334.65; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.833, 333.82; 3. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.857, 335.73; 4. Paul Lee, Dodge Charger, 3.895, 333.33; 5. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.901, 325.45; 6. Bobby Bode, Mustang, 3.925, 318.17; 7. Alexis DeJoria, Charger, 3.932, 324.75; 8. Cruz Pedregon, Charger, 3.950, 324.05; 9. Matt Hagan, Charger, 3.953, 328.06; 10. Terry Haddock, Mustang, 4.017, 317.87; 11. J.R. Todd, GR Supra, 4.052, 265.17; 12. Buddy Hull, Charger, 4.053, 311.92; 13. Chad Green, Mustang, 4.148, 245.32; 14. John Smith, Charger, 4.171, 303.71; 15. Austin Prock, Camaro, 4.231, 206.10; 16. Blake Alexander, Charger, 4.260, 243.41. Not Qualified: 17. Dave Richards, 4.594, 160.42; 18. Spencer Hyde, 8.742, 69.64.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.443, 212.06; 2. Deric Kramer, Camaro, 6.463, 212.23; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.466, 212.56; 4. Eric Latino, Camaro, 6.467, 211.89; 5. Greg Stanfield, Camaro, 6.491, 212.96; 6. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.494, 212.46; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.496, 212.43; 8. Derrick Reese, Ford Mustang, 6.502, 211.43; 9. Erica Enders, Camaro, 6.503, 212.09; 10. Mason McGaha, Camaro, 6.505, 211.59; 11. Aaron Stanfield, Camaro, 6.514, 212.93; 12. Jeg Coughlin, Camaro, 6.516, 212.59; 13. Kenny Delco, Camaro, 6.536, 211.39; 14. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.577, 209.07; 15. Cory Reed, Camaro, 6.597, 211.23; 16. Chris McGaha, Camaro, 6.597, 209.95. Not Qualified: 17. Shane Tucker, 6.636, 208.49; 18. Cody Coughlin, 6.964, 154.63; 19. Brandon Foster, broke.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.670, 202.97; 2. Matt Smith, Buell, 6.679, 203.49; 3. Angie Smith, Buell, 6.709, 201.01; 4. Richard Gadson, Suzuki, 6.727, 201.67; 5. Chase Van Sant, Suzuki, 6.764, 199.64; 6. Jianna Evaristo, Buell, 6.783, 201.58; 7. John Hall, Beull, 6.795, 195.36; 8. Ryan Oehler, EBR, 6.798, 197.05; 9. Kelly Clontz, Suzuki, 6.808, 199.35; 10. Ron Tornow, Victory, 6.812, 199.64; 11. Marc Ingwersen, EBR, 6.838, 196.56; 12. Chris Bostick, Suzuki, 6.862, 196.82; 13. Brandon Litten, Suzuki, 6.895, 191.24; 14. Brayden Davis, Suzuki, 6.920, 193.54; 15. Lance Bonham, Buell, 7.077, 189.02; 16. Geno Scali, Suzuki, 7.116, 190.92. Not Qualified: 17. Steve Johnson, 7.243, 188.54; 18. Wesley Wells, 7.417, 186.67.

By The Associated Press