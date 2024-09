NHRA Carolina Nationals Pairings

Saturday At zMax Dragway Concord, N.C., Sunday’s First Round Pairings

TOP FUEL:

1. Brittany Force, 3.690 seconds, 335.73 mph vs. 16. Ida Zetterstrom, 3.797, 317.94; 2. Shawn Reed, 3.700, 325.61 vs. 15. Billy Torrence, 3.797, 329.42; 3. Doug Kalitta, 3.710, 332.59 vs. 14. Tony Stewart, 3.796, 329.18; 4. Justin Ashley, 3.714, 330.80 vs. 13. Dan Mercier, 3.780, 323.12; 5. Tony Schumacher, 3.714, 327.11 vs. 12. Doug Foley, 3.770, 325.06; 6. Shawn Langdon, 3.725, 334.15 vs. 11. Josh Hart, 3.755, 327.59; 7. Steve Torrence, 3.725, 332.92 vs. 10. Antron Brown, 3.752, 324.90; 8. Jasmine Salinas, 3.734, 331.20 vs. 9. Clay Millican, 3.749, 326.32. Did Not Qualify: 17. Mike Bucher, 3.896, 294.56; 18. Cameron Ferre, 9.301, 73.81.

FUNNY CAR:

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.832, 333.25 vs. 14. Dave Richards, Ford Mustang, 4.208, 238.38; 2. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.833, 332.84 vs. 13. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 4.147, 245.85; 3. Jack Beckman, Camaro, 3.850, 327.27 vs. 12. Buddy Hull, Charger, 4.101, 308.92; 4. Blake Alexander, Mustang, 3.884, 328.22 vs. 11. John Smith, Charger, 4.046, 302.21; 5. Bob Tasca III, Mustang, 3.886, 332.92 vs. 10. Cruz Pedregon, Charger, 4.033, 312.71; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.886, 329.02 vs. 9. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.963, 318.24; 7. Chad Green, Mustang, 3.904, 319.22 vs. 8. Ron Capps, GR Supra, 3.906, 329.67.

PRO STOCK:

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.557, 209.10 vs. 16. Derrick Reese, Ford Mustang, 6.644, 206.80; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.580, 208.49 vs. 15. Kenny Delco, Camaro, 6.641, 207.08; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.580, 208.52 vs. 14. Chris McGaha, Camaro, 6.622, 208.36; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.586, 208.20 vs. 13. Mason McGaha, Camaro, 6.614, 208.07; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.590, 207.46 vs. 12. Camrie Caruso, Camaro, 6.609, 207.08; 6. Jeg Coughlin, Camaro, 6.591, 207.72 vs. 11. Eric Latino, Camaro, 6.603, 208.78; 7. Cristian Cuadra, Mustang, 6.592, 207.62 vs. 10. Cory Reed, Camaro, 6.602, 208.49; 8. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.595, 208.42 vs. 9. Jerry Tucker, Camaro, 6.597, 208.20. Did Not Qualify: 17. Larry Morgan, 6.656, 208.10.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

1. Matt Smith, Buell, 6.799, 199.67 vs. Bye; 2. Gaige Herrera, Suzuki, 6.812, 198.58 vs. 15. Marcus Hylton, 7.168, 184.55; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.830, 199.26 vs. 14. Ron Tornow, Victory, 6.936, 195.76; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.834, 198.17 vs. 13. Chris Bostick, Suzuki, 6.930, 195.82; 5. Jianna Evaristo, Buell, 6.850, 199.55 vs. 12. Steve Johnson, Suzuki, 6.917, 195.05; 6. Marc Ingwersen, EBR, 6.878, 197.25 vs. 11. Chase Van Sant, Suzuki, 6.898, 197.13; 7. John Hall, Beull, 6.881, 196.79 vs. 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.893, 197.02; 8. Angie Smith, Buell, 6.882, 198.15 vs. 9. Geno Scali, Suzuki, 6.889, 196.76.

