Pep Boys NHRA Nationals Pairings

Saturday at Maple Grove Raceway Mohnton, Pa. Pairings Top Fuel

1. Justin Ashley, 3.713 seconds, 333.49 mph vs. 16. Smax Smith, 3.897, 268.71; 2. Tony Schumacher, 3.733, 328.70 vs. 15. Doug Foley, 3.823, 324.83; 3. Doug Kalitta, 3.736, 335.73 vs. 14. Dan Mercier, 3.799, 321.65; 4. Tony Stewart, 3.741, 328.94 vs. 13. Billy Torrence, 3.779, 329.91; 5. Shawn Langdon, 3.741, 324.59 vs. 12. Ida Zetterstrom, 3.771, 329.10; 6. Steve Torrence, 3.754, 332.18 vs. 11. Brittany Force, 3.770, 329.75; 7. Antron Brown, 3.755, 328.62 vs. 10. Jasmine Salinas, 3.768, 330.15; 8. Clay Millican, 3.762, 331.36 vs. 9. Josh Hart, 3.763, 328.78. Did Not Qualify: 17. Shawn Reed, 3.929, 277.77; 18. Scott Farley, 4.234, 218.69; 19. Rit Pustari, broke.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.849, 338.43 vs. 16. Mike Smith, Ford Mustang, 11.571, 84.29; 2. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.867, 336.40 vs. 15. Jim Campbell, Chevy Monte Carlo, 5.768, 119.55; 3. Jack Beckman, Camaro, 3.869, 330.80 vs. 14. Joe Morrison, Dodge Charger, 4.257, 230.96; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.873, 333.49 vs. 13. Dave Richards, Mustang, 4.038, 301.27; 5. Ron Capps, GR Supra, 3.890, 336.65 vs. 12. Buddy Hull, Charger, 4.033, 303.16; 6. Matt Hagan, Charger, 3.897, 331.36 vs. 11. J.R. Todd, GR Supra, 3.973, 325.61; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.906, 324.83 vs. 10. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.955, 326.48; 8. Chad Green, Mustang, 3.910, 325.69 vs. 9. Blake Alexander, Mustang, 3.934, 326.56.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.530, 209.43 vs. 16. Kenny Delco, Camaro, 6.585, 209.30; 2. Erica Enders, Camaro, 6.535, 210.57 vs. 15. Mason McGaha, Camaro, 6.580, 208.97; 3. Greg Anderson, Camaro, 6.537, 210.08 vs. 14. Cory Reed, Camaro, 6.576, 208.97; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.541, 210.21 vs. 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.572, 210.37; 5. Jeg Coughlin, Camaro, 6.547, 209.85 vs. 12. Chris McGaha, Camaro, 6.570, 209.69; 6. Jerry Tucker, Camaro, 6.554, 210.14 vs. 11. Camrie Caruso, Camaro, 6.568, 208.94; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.555, 208.91 vs. 10. Eric Latino, Camaro, 6.563, 209.23; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.560, 208.84 vs. 9. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.562, 210.01. Did Not Qualify: 17. Derrick Reese, 6.586, 209.10; 18. Brandon Miller, 6.638, 208.14; 19. Alan Prusiensky, 6.784, 204.42.

PRO STOCK MOTORCYCLE

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.743, 200.20 vs. 14. Kelly Clontz, Suzuki, 7.674, 137.25; 2. Matt Smith, Buell, 6.795, 200.50 vs. 13. Ron Tornow, Victory, 6.985, 194.55; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.806, 198.35 vs. 12. Geno Scali, Suzuki, 6.934, 195.70; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.820, 198.85 vs. 11. Jianna Evaristo, Buell, 6.894, 198.12; 5. Angie Smith, Buell, 6.840, 200.08 vs. 10. John Hall, Beull, 6.892, 195.73; 6. Marc Ingwersen, EBR, 6.846, 196.53 vs. 9. Chase Van Sant, Suzuki, 6.886, 195.96; 7. Steve Johnson, Suzuki, 6.859, 196.99 vs. 8. Chris Bostick, Suzuki, 6.879, 195.19.

