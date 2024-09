NHRA Toyota US Nationals Results

Monday At Lucas Oil Indianapolis Raceway Park Indianapolis

Final Finish Order

TOP FUEL

1. Clay Millican; 2. Steve Torrence; 3. Brittany Force; 4. Tony Stewart; 5. Tony Schumacher; 6. Ida Zetterstrom; 7. Josh Hart; 8. Justin Ashley; 9. Shawn Reed; 10. Shawn Langdon; 11. Doug Foley; 12. Dan Mercier; 13. Antron Brown; 14. Tripp Tatum; 15. T.J. Zizzo; 16. Billy Torrence.

FUNNY CAR

1. Austin Prock; 2. Ron Capps; 3. Jack Beckman; 4. Blake Alexander; 5. Alexis DeJoria; 6. Cruz Pedregon; 7. Buddy Hull; 8. Bobby Bode; 9. Paul Lee; 10. Dale Creasy Jr.; 11. Bob Tasca III; 12. Matt Hagan; 13. Daniel Wilkerson; 14. J.R. Todd; 15. Chris King; 16. Chad Green.

PRO STOCK

1. Aaron Stanfield; 2. Jeg Coughlin; 3. Erica Enders; 4. Greg Anderson; 5. Cristian Cuadra; 6. Troy Coughlin Jr.; 7. David Cuadra; 8. Cory Reed; 9. Matt Hartford; 10. Jerry Tucker; 11. Dallas Glenn; 12. Fernando Cuadra Jr.; 13. Camrie Caruso; 14. Sienna Wildgust; 15. Mason McGaha; 16. Eric Latino.

PRO STOCK MOTORCYCLE

1. Gaige Herrera; 2. Angie Smith; 3. Matt Smith; 4. Richard Gadson; 5. Chase Van Sant; 6. Hector Arana Jr; 7. Jianna Evaristo; 8. Marc Ingwersen; 9. Geno Scali; 10. Chris Bostick; 11. Kelly Clontz; 12. Ron Tornow; 13. Steve Johnson; 14. Ryan Oehler; 15. Wesley Wells; 16. John Hall.

Final round-by-round results

TOP FUEL

ROUND ONE — Tony Schumacher, 3.732, 324.20 def. Shawn Reed, 3.724, 328.30; Steve Torrence, 3.702, 329.67 def. Billy Torrence, 11.766, 66.07; Brittany Force, 3.700, 333.49 def. Shawn Langdon, 3.726, 332.51; Ida Zetterstrom, 3.759, 328.62 def. T.J. Zizzo, 6.563, 103.27; Tony Stewart, 3.723, 331.53 def. Doug Foley, 3.754, 320.74; Clay Millican, 3.695, 333.74 def. Antron Brown, 4.181, 245.00; Josh Hart, 4.018, 249.49 def. Tripp Tatum, 5.643, 116.15; Justin Ashley, 3.735, 330.23 def. Dan Mercier, 3.759, 321.58;

QUARTERFINALS — Stewart, 3.747, 330.88 def. Ashley, 7.881, 90.17; S. Torrence, 3.742, 332.18 def. Zetterstrom, 3.797, 317.12; Force, 3.779, 331.36 def. Schumacher, 3.792, 329.10; Millican, 3.753, 332.18 def. Hart, 4.111, 229.90;

SEMIFINALS — Millican, 3.750, 332.18 def. Force, 8.988, 60.62; S. Torrence, 3.769, 331.12 def. Stewart, 9.625, 77.88;

FINAL — Millican, 3.792, 327.82 def. S. Torrence, 4.317, 192.30.

FUNNY CAR

First Round

Bobby Bode, Ford Mustang, 3.934, 323.58 def. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.959, 142.66; Austin Prock, Chevy Camaro, 3.850, 334.15 def. Chris King, Dodge Charger, 8.209, 86.79; Buddy Hull, Charger, 4.063, 286.86 def. Bob Tasca III, Mustang, 4.209, 221.89; Jack Beckman, Camaro, 3.842, 332.51 def. Dale Creasy Jr., Charger, 3.950, 325.92; Blake Alexander, Mustang, 3.883, 327.74 def. Chad Green, Mustang, 10.116, 42.52; Cruz Pedregon, Charger, 3.923, 323.58 def. Paul Lee, Charger, 3.918, 321.50; Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.946, 333.33 def. J.R. Todd, GR Supra, 5.373, 133.54; Alexis DeJoria, GR Supra, 3.886, 327.98 def. Matt Hagan, Charger, 4.225, 229.31;

Quarterfinals

Capps, 3.943, 327.51 def. Hull, 4.028, 320.51; Prock, 3.879, 331.61 def. DeJoria, 3.876, 327.90; Beckman, 3.870, 330.15 def. Pedregon, 3.949, 328.62; Alexander, 3.915, 323.12 def. Bode, 4.537, 198.73.

Semifinals

Prock, 3.887, 332.34 def. Alexander, 9.358, 70.12; Capps, 4.315, 252.52 def. Beckman, 7.691, 97.33.

Final

Prock, 3.885, 327.98 def. Capps, 3.935, 331.45.

PRO STOCK

First Round

Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.569, 209.65 def. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.563, 208.17; David Cuadra, Camaro, 6.557, 208.68 def. Mason McGaha, Camaro, 6.611, 208.10; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.569, 209.36 def. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.569, 207.91; Cory Reed, Camaro, 6.553, 208.62 def. Jerry Tucker, Camaro, 6.553, 209.49; Aaron Stanfield, Camaro, 6.560, 209.36 def. Matt Hartford, Camaro, 6.537, 209.20; Jeg Coughlin, Camaro, 6.557, 208.88 def. Eric Latino, Camaro, 6.622, 208.01; Erica Enders, Camaro, 6.529, 210.37 def. Sienna Wildgust, Camaro, 6.579, 209.88; Greg Anderson, Camaro, 6.542, 208.75 def. Camrie Caruso, Camaro, 6.570, 208.46;

Quarterfinals

Coughlin, 6.576, 208.75 def. Coughlin Jr., 6.600, 209.59; Stanfield, 6.555, 210.14 def. Reed, Broke; Anderson, 6.551, 208.46 def. C. Cuadra, 6.574, 208.01; Enders, 6.537, 210.47 def. D. Cuadra, 10.810, 82.60.

Semifinals

Stanfield, 6.574, 209.62 def. Anderson, 31.292, 62.50; Coughlin, 6.580, 209.10 def. Enders, 7.020, 206.83.

Final

Stanfield, 6.561, 209.36 def. Coughlin, 6.562, 209.59.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

First Round

Chase Van Sant, Suzuki, 6.838, 196.39 def. Chris Bostick, Suzuki, 6.894, 192.49; Angie Smith, Buell, 6.826, 198.88 def. Steve Johnson, Suzuki, 6.955, 192.00; Hector Arana Jr, 6.846, 196.64 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.904, 194.66; Jianna Evaristo, Buell, 6.804, 200.41 def. Geno Scali, Suzuki, 6.877, 196.27; Richard Gadson, Suzuki, 6.808, 198.06 def. Ryan Oehler, 6.967, 193.63; Marc Ingwersen, 6.969, 192.74 def. John Hall, 7.330, 145.16; Matt Smith, Buell, 6.787, 199.94 def. Ron Tornow, 6.943, 194.07; Gaige Herrera, Suzuki, 6.772, 199.35 def. Wesley Wells, Suzuki, Foul – Red Light;

Quarterfinals

A. Smith, 6.834, 198.76 def. Ingwersen, 6.927, 192.00; Gadson, 6.819, 196.99 def. Evaristo, 6.891, 199.14; M. Smith, 6.827, 198.32 def. Arana Jr, Foul – Red Light; Herrera, 6.755, 199.58 def. Van Sant, 6.806, 198.26

Semifinals

A. Smith, 6.820, 199.17 def. M. Smith, 6.843, 197.77; Herrera, 6.804, 197.91 def. Gadson, 6.879, 196.42

Final

Herrera, 6.763, 198.70 def. A. Smith, 6.829, 197.19.

Point standings

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 1,049; 2. Justin Ashley, 1,013; 3. Shawn Langdon, 999; 4. Steve Torrence, 994; 5. Antron Brown, 910; 6. Clay Millican, 851; 7. Tony Stewart, 784; 8. Tony Schumacher, 744; 9. Brittany Force, 697; 10. Billy Torrence, 692.

Funny Car

1. Austin Prock, 1,379; 2. Bob Tasca III, 1,031; 3. Matt Hagan, 1,017; 4. J.R. Todd, 941; 5. Ron Capps, 879; 6. John Force, 870; 7. Blake Alexander, 769; 8. Daniel Wilkerson, 692; 9. Chad Green, 654; 10. Alexis DeJoria, 641.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, 1,204; 2. Aaron Stanfield, 1,120; 3. Greg Anderson, 1,104; 4. Erica Enders, 1,075; 5. Jeg Coughlin, 995; 6. Troy Coughlin Jr., 761; 7. Jerry Tucker, 703; 8. Cristian Cuadra, 592; 9. Eric Latino, 535; 10. Mason McGaha, 518.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, 1,090; 2. Matt Smith, 802; 3. Richard Gadson, 647; 4. John Hall, 616; 5. Chase Van Sant, 608; 6. Angie Smith, 571; 7. Jianna Evaristo, 497; 8. Hector Arana Jr, 490; 9. Steve Johnson, 334; 10. Chris Bostick, 303.

