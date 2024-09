NHRA Toyota US Nationals Pairings

Saturday At Lucas Oil Indianapolis Raceway Park Indianapolis Pairings

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.693 seconds, 333.08 mph vs. 16. Shawn Langdon, 3.784, 320.36; 2. Tony Stewart, 3.707, 331.04 vs. 15. Doug Foley, 3.776, 313.80; 3. T.J. Zizzo, 3.716, 332.67 vs. 14. Ida Zetterstrom, 3.776, 327.51; 4. Antron Brown, 3.723, 331.94 vs. 13. Clay Millican, 3.774, 331.12; 5. Tripp Tatum, 3.729, 328.54 vs. 12. Josh Hart, 3.772, 326.63; 6. Steve Torrence, 3.736, 332.84 vs. 11. Billy Torrence, 3.764, 332.34; 7. Justin Ashley, 3.738, 332.84 vs. 10. Dan Mercier, 3.763, 319.75; 8. Tony Schumacher, 3.739, 326.32 vs. 9. Shawn Reed, 3.755, 325.53. Did Not Qualify: 17. Doug Kalitta, 3.793, 329.10; 18. Jasmine Salinas, 3.814, 317.64; 19. Krista Baldwin, 3.863, 285.29; 20. Lex Joon, 3.927, 313.95.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.855, 328.38 vs. 16. Chris King, Dodge Charger, 4.079, 302.21; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.871, 336.23 vs. 15. Buddy Hull, Charger, 4.046, 303.30; 3. Jack Beckman, Camaro, 3.877, 329.10 vs. 14. Dale Creasy Jr., Charger, 4.008, 321.04; 4. Blake Alexander, Mustang, 3.890, 327.82 vs. 13. Chad Green, Mustang, 4.006, 311.70; 5. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.896, 331.28 vs. 12. Bobby Bode, Mustang, 3.986, 292.58; 6. Cruz Pedregon, Charger, 3.901, 325.53 vs. 11. Paul Lee, Charger, 3.931, 315.49; 7. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.901, 313.37 vs. 10. J.R. Todd, GR Supra, 3.918, 323.12; 8. Matt Hagan, Charger, 3.908, 327.66 vs. 9. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.911, 323.50. Did Not Qualify: 17. Dave Richards, 4.105, 297.94; 18. Justin Schriefer, 6.801, 99.59.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.575, 207.88 vs. 16. Camrie Caruso, Camaro, 6.628, 205.72; 2. Erica Enders, Camaro, 6.592, 207.11 vs. 15. Sienna Wildgust, Camaro, 6.625, 207.27; 3. Jeg Coughlin, Camaro, 6.598, 207.50 vs. 14. Eric Latino, Camaro, 6.624, 205.82; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.598, 206.70 vs. 13. Matt Hartford, Camaro, 6.623, 205.94; 5. Jerry Tucker, Camaro, 6.600, 207.59 vs. 12. Cory Reed, Camaro, 6.623, 206.54; 6. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.601, 208.07 vs. 11. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.616, 205.51; 7. David Cuadra, Camaro, 6.602, 207.62 vs. 10. Mason McGaha, Camaro, 6.616, 206.39; 8. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.603, 207.43 vs. 9. Dallas Glenn, Camaro, 6.609, 206.92. Did Not Qualify: 17. Deric Kramer, 6.640, 205.26; 18. Chris McGaha, 6.652, 207.24; 19. Derrick Reese, 6.668, 206.54; 20. Larry Morgan, 6.670, 206.67; 21. Kenny Delco, 6.705, 205.76.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.809, 197.71 vs. 16. Wesley Wells, Suzuki, 7.326, 181.06; 2. Matt Smith, Buell, 6.816, 196.90 vs. 15. Ron Tornow, Victory, 7.058, 190.46; 3. John Hall, Beull, 6.830, 198.76 vs. 14. Marc Ingwersen, EBR, 7.012, 191.73; 4. Richard Gadson, Suzuki, 6.834, 196.64 vs. 13. Ryan Oehler, EBR, 7.008, 191.59; 5. Jianna Evaristo, Buell, 6.856, 199.29 vs. 12. Geno Scali, Suzuki, 6.998, 193.54; 6. Angie Smith, Buell, 6.859, 197.94 vs. 11. Steve Johnson, Suzuki, 6.954, 192.55; 7. Hector Arana Jr, EBR, 6.864, 196.64 vs. 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.935, 194.60; 8. Chase Van Sant, Suzuki, 6.887, 195.73 vs. 9. Chris Bostick, Suzuki, 6.929, 193.52.

