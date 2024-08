NHRA U.S. Nationals Qualifying

Friday

At Lucas Oil Indianpolis Raceway Park

Indianapolis

First Round

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.740 seconds, 334.32 mph; 2. Antron Brown, 3.759, 330.63; 3. Billy Torrence, 3.792, 331.45; 4. Shawn Reed, 3.795, 326.63; 5. Ida Zetterstrom, 3.801, 326.00; 6. Jasmine Salinas, 3.814, 317.64; 7. Clay Millican, 3.816, 293.54; 8. Tony Stewart, 3.839, 319.52; 9. Dan Mercier, 3.847, 309.27; 10. Krista Baldwin, 3.863, 285.29; 11. T.J. Zizzo, 3.902, 266.32; 12. Lex Joon, 4.026, 259.96; 13. Tripp Tatum, 4.473, 174.21; 14. Doug Kalitta, 4.609, 165.84; 15. Shawn Langdon, 4.773, 152.11; 16. Tony Schumacher, 4.896, 146.77. Not Qualified: 17. Josh Hart, 5.502, 120.20; 18. Doug Foley, 5.863, 108.32; 19. Steve Torrence, 5.984, 107.15; 20. Justin Ashley, 6.016, 103.77.

Funny Car

1. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.890, 327.82; 2. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.901, 325.53; 3. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.903, 322.81; 4. Austin Prock, Camaro, 3.926, 320.36; 5. J.R.

Todd, Toyota GR Supra, 3.969, 320.28; 6. Bobby Bode, Mustang, 3.986, 292.58; 7. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.987, 324.05; 8. Ron Capps, GR Supra, 3.997, 300.73; 9. Paul Lee, Charger, 4.004, 293.28; 10.

Chad Green, Mustang, 4.025, 300.00; 11. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.026, 313.58; 12. Dale Creasy Jr., Charger, 4.055, 315.27; 13. Chris King, Charger, 4.079, 302.21; 14. Buddy Hull, Charger, 4.140, 306.05; 15. Bob Tasca III, Mustang, 4.171, 230.96; 16. Dave Richards, Toyota Camry, 4.502, 205.72.

Not Qualified: 17. Matt Hagan, 4.837, 164.59; 18. Justin Schriefer, 6.801, 99.59.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.621, 206.23; 2. Erica Enders, Camaro, 6.621, 206.13; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.630, 204.88; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.639, 205.98; 5. Jeg Coughlin, Camaro, 6.647, 206.83; 6. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.654, 206.64; 7. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.657, 206.64; 8. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.657, 205.88; 9. Mason McGaha, Camaro, 6.663, 205.91; 10. Jerry Tucker, Camaro, 6.665, 205.54; 11. Sienna Wildgust, Camaro, 6.678, 207.37; 12. Eric Latino, Camaro, 6.685, 206.04; 13. Deric Kramer, Camaro, 6.685, 205.26; 14. Camrie Caruso, Camaro, 6.689, 205.66; 15. Cory Reed, Camaro, 6.710, 206.13; 16. David Cuadra, Camaro, 6.710, 204.88. Not

Qualified: 17. Kenny Delco, 6.724, 205.41; 18. Larry Morgan, 6.733, 205.85; 19. Derrick Reese, 6.738, 200.17; 20. Chris McGaha, 7.109, 168.62; 21. Matt Hartford, 7.342, 140.14.

Pro Stock Motorcycle

1. Angie Smith, Buell, 6.883, 197.10; 2. Matt Smith, Buell, 6.895, 197.74; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.929, 195.90; 4. Jianna Evaristo, Buell, 6.939, 198.15; 5. Richard Gadson, Suzuki, 6.964, 194.88; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.970, 193.54; 7. Chris Bostick, Suzuki, 7.001, 192.82; 8. Hector Arana Jr, EBR, 7.032, 197.22; 9. Marc Ingwersen, EBR, 7.055, 186.82; 10. Ryan Oehler, EBR, 7.097, 188.28; 11. Steve Johnson, Suzuki, 7.123, 191.51; 12. Geno Scali, Suzuki, 7.134, 192.14; 13. Ron Tornow, Victory, 7.141, 188.33; 14. Wesley Wells, Suzuki, 7.479, 178.90; 15. Kelly Clontz, Suzuki, 16.315, 40.68.

By The Associated Press