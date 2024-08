NHRA Lucas Oil Nationals Results

Sunday at Brainerd International Raceway Brainerd, Minn. Final Finish Order

Top Fuel

1. Justin Ashley; 2. Shawn Langdon; 3. Ida Zetterstrom; 4. Josh Hart; 5. Clay Millican; 6. Doug Kalitta; 7. Tony Stewart; 8. Jasmine Salinas; 9. Steve Torrence; 10. Shawn Reed; 11. Brittany Force; 12. Tony Schumacher; 13. Antron Brown; 14. Billy Torrence.

Funny Car

1. Blake Alexander; 2. Matt Hagan; 3. J.R. Todd; 4. Chad Green; 5. Austin Prock; 6. Jack Beckman; 7. Bob Tasca III; 8. Daniel Wilkerson; 9. Bobby Bode; 10. Ron Capps; 11. Paul Lee; 12.

Dave Richards; 13. Alexis DeJoria; 14. Jim Campbell; 15. Jack Wyatt; 16. Cruz Pedregon.

Pro Stock

1. Dallas Glenn; 2. Mason McGaha; 3. Aaron Stanfield; 4. Fernando Cuadra Jr.; 5. Erica Enders; 6. David Cuadra; 7. Cristian Cuadra; 8. Jeg Coughlin; 9. Greg Anderson; 10. Cory Reed; 11.

Jerry Tucker; 12. Matt Hartford; 13. Troy Coughlin Jr.; 14. Eric Latino; 15. Chris McGaha; 16.

Deric Kramer.

Final Round-by-round Results

Top Fuel

First Round

Shawn Langdon, 3.774, 310.41 def. Shawn Reed, 3.755, 329.75; Doug Kalitta, 3.689, 331.20 def. Antron Brown, 5.720, 121.69; Clay Millican, 3.735, 332.51 def. Brittany Force, 3.756, 332.18; Tony Stewart, 3.724, 334.73 def. Tony Schumacher, 3.786, 327.11; Ida Zetterstrom, 3.773, 320.81 def. Steve Torrence, 3.750, 321.35; Josh Hart, 3.758, 331.04 def. Jasmine Salinas, 3.742, 330.96; Justin Ashley, 3.747, 331.69 def. Billy Torrence, 8.055, 116.88.

Quarterfinals

Zetterstrom, 4.395, 180.48 was unopposed; Hart, 3.772, 330.39 def. Millican, 3.787, 308.99; Ashley, 3.763, 328.30 def. Stewart, 9.435, 78.54; Langdon, 3.970, 284.87 def. Kalitta, 4.378, 250.92.

Semifinals

Langdon, 16.584, 62.32 def. Zetterstrom, Foul – Red Light; Ashley, 3.754, 330.39 def. Hart, 4.135, 225.82.

Final

Ashley, 3.745, 329.34 def. Langdon, 4.020, 261.32.

Funny Car

First Round

Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.956, 320.28 def. Jack Wyatt, Dodge Charger, 24.584, 21.08; Austin Prock, Chevy Camaro, 3.872, 334.65 def. Jim Campbell, Chevy Monte Carlo, 4.634, 235.39; Blake Alexander, Mustang, 3.921, 325.37 def. Dave Richards, Toyota Camry, 4.118, 263.46; Matt Hagan, Charger, 3.937, 329.26 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.913, 331.20; Daniel Wilkerson, Mustang, 3.940, 327.11 def. Alexis DeJoria, GR Supra, 4.254, 218.55; Jack Beckman, Camaro, 3.885, 322.88 def. Bobby Bode, Mustang, 3.910, 330.39; Chad Green, Mustang, No Time Recorded def. Cruz Pedregon, Charger, Foul – Centerline; J.R. Todd, GR Supra, 3.945, 328.70 def. Paul Lee, Charger, 4.015, 276.86.

Quarterfinals

Hagan, 3.969, 324.05 def. Wilkerson, 10.218, 88.82; Todd, 4.012, 323.97 def. Prock, 3.917, 323.89; Alexander, 3.943, 317.05 def. Beckman, 3.945, 321.65; Green, 4.044, 309.20 def. Tasca III, 4.343, 222.58.

Semifinals

Alexander, 3.948, 320.51 def. Green, Foul – Red Light; Hagan, 3.965, 324.12 def. Todd, 4.075, 280.14.

Final

Alexander, 3.927, 324.67 def. Hagan, Foul – Red Light.

Pro Stock

First Round

David Cuadra, Ford Mustang, 6.645, 206.45 def. Deric Kramer, Chevy Camaro, 7.114, 194.72; Dallas Glenn, Camaro, 6.598, 208.10 def. Eric Latino, Camaro, 6.649, 206.20; Aaron Stanfield, Camaro, 6.611, 204.05 def. Cory Reed, Camaro, 6.609, 205.91; Cristian Cuadra, Mustang, 6.651, 206.01 def. Matt Hartford, Camaro, 6.636, 206.57; Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.610, 206.42 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.640, 206.29; Jeg Coughlin, Camaro, 6.618, 204.94 def. Greg Anderson, Camaro, 6.603, 208.30; Erica Enders, Camaro, 6.597, 206.73 def. Chris McGaha, Camaro, 6.650, 207.34; Mason McGaha, Camaro, 6.641, 207.37 def. Jerry Tucker, Camaro, 6.610, 207.62.

Quarterfinals

M. McGaha, 6.655, 207.69 def. D. Cuadra, 6.652, 206.48; Stanfield, 6.629, 205.29 def. Coughlin, 6.691, 199.91; Cuadra Jr., 6.632, 206.42 def. C. Cuadra, 6.680, 198.03; Glenn, 6.623, 206.20 def. Enders, 6.622, 207.05.

Semifinals

M. McGaha, 6.672, 206.51 def. Cuadra Jr., 6.849, 206.13; Glenn, 6.616, 206.76 def. Stanfield, 6.620, 207.37.

Final

Glenn, 6.613, 206.95 def. M. McGaha, 10.944, 82.27.

Point Standings

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 1,034; 2. Shawn Langdon, 950; 3. Justin Ashley, 929; 4. Steve Torrence, 861; 5. Antron Brown, 847; 6. Clay Millican, 683; 7. Tony Stewart, 677; 8. Tony Schumacher, 663; 9. Billy Torrence, 639; 10. Brittany Force, 583.

Funny Car

1. Austin Prock, 1,190; 2. Bob Tasca III, 972; 3. Matt Hagan, 960; 4. J.R. Todd, 891; 5. John Force, 749; 6. Ron Capps, 738; 7. Blake Alexander, 650; 8. Daniel Wilkerson, 637; 9. Chad Green, 606; 10. Paul Lee, 578.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, 1,153; 2. Greg Anderson, 969; 3. Erica Enders, 947; 4. Aaron Stanfield, 941; 5. Jeg Coughlin, 849; 6. Troy Coughlin Jr., 680; 7. Jerry Tucker, 648; 8. Cristian Cuadra, 512; 9. Deric Kramer, 490; 10. Eric Latino, 487.

By The Associated Press