NHRA Lucas Oil Nationals Pairings

Saturday at Brainerd International Raceway Brainerd, Minn. Pairings Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.688 seconds, 335.32 mph vs. 14. Ida Zetterstrom, 3.789, 328.54; 2. Tony Stewart, 3.688, 333.16 vs. 13. Tony Schumacher, 3.782, 329.26; 3. Brittany Force, 3.698, 336.07 vs. 12. Clay Millican, 3.780, 330.55; 4. Doug Kalitta, 3.703, 335.40 vs. 11. Antron Brown, 3.768, 330.31; 5. Shawn Langdon, 3.705, 330.07 vs. 10. Shawn Reed, 3.761, 330.63; 6. Jasmine Salinas, 3.714, 334.90 vs. 9. Josh Hart, 3.759, 330.96; 7. Billy Torrence, 3.730, 333.08 vs. 8. Justin Ashley, 3.736, 332.75.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.860, 334.07 vs. 16. Jim Campbell, Chevy Monte Carlo, 4.444, 224.77; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.868, 334.98 vs. 15. Jack Wyatt, Dodge Charger, 4.359, 226.54; 3. Blake Alexander, Mustang, 3.874, 331.61 vs. 14. Dave Richards, Toyota Camry, 4.090, 281.13; 4. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.881, 330.15 vs. 13. Matt Hagan, Charger, 3.997, 323.27; 5. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.882, 333.49 vs. 12. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.956, 326.00; 6. Jack Beckman, Camaro, 3.890, 327.51 vs. 11. Bobby Bode, Mustang, 3.952, 326.71; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.894, 330.07 vs. 10. Chad Green, Mustang, 3.942, 325.92; 8. Paul Lee, Charger, 3.907, 321.12 vs. 9. J.R. Todd, GR Supra, 3.938, 325.22. Did Not Qualify: 17. Buddy Hull, 4.815, 181.45.

Pro Stock

1. Jerry Tucker, Chevy Camaro, 6.612, 207.78 vs. 16. Mason McGaha, Camaro, 6.658, 205.16; 2. Erica Enders, Camaro, 6.612, 207.62 vs. 15. Chris McGaha, Camaro, 6.646, 207.72; 3. Greg Anderson, Camaro, 6.618, 207.27 vs. 14. Jeg Coughlin, Camaro, 6.644, 206.99; 4. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.619, 207.21 vs. 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.642, 206.32; 5. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.625, 206.54 vs. 12. Matt Hartford, Camaro, 6.641, 205.94; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.625, 206.95 vs. 11. Cory Reed, Camaro, 6.640, 207.27; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.628, 206.64 vs. 10. Eric Latino, Camaro, 6.638, 207.05; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.637, 206.54 vs. 9. David Cuadra, Mustang, 6.638, 206.57. Did Not Qualify: 17. Derrick Reese, 6.672, 205.10; 18. Kenny Delco, 6.714, 205.98.

