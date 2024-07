NHRA Sonoma Nationals Pairings

Saturday

At Sonoma Raceway

Sonoma, Calif.

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.649 seconds, 336.40 mph vs. 14. Ron August, 4.657, 165.29; 2. Clay Millican, 3.664, 338.26 vs. 13. Steve Torrence, 4.076, 218.05; 3. Brittany Force, 3.668, 335.57 vs. 12. Josh Hart, 3.755, 324.36; 4. Shawn Langdon, 3.677, 336.65 vs. 11. Tony Stewart, 3.748, 332.02; 5. Justin Ashley, 3.683, 333.91 vs. 10. Tony Schumacher, 3.733, 323.97; 6. Billy Torrence, 3.684, 332.92 vs. 9. Jasmine Salinas, 3.725, 329.10; 7. Antron Brown, 3.685, 336.40 vs. 8. Shawn Reed, 3.685, 330.39.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.839, 338.43 vs. 16. Buddy Hull, Dodge Charger, 4.081, 319.60; 2. Matt Hagan, Charger, 3.839, 330.39 vs. 15. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.057, 289.94; 3. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.864, 332.43 vs. 14. Cruz Pedregon, Charger, 4.040, 314.24; 4. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.872, 335.07 vs. 13. Steven Densham, Mustang, 4.013, 313.73; 5. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.887, 334.82 vs. 12. Dave Richards, Camry, 4.012, 307.09; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.904, 327.66 vs. 11. Jason Rupert, Mustang, 3.984, 321.42; 7. Chad Green, Mustang, 3.908, 328.22 vs. 10. Blake Alexander, Mustang, 3.936, 320.89; 8. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.919, 331.28 vs. 9. Paul Lee, Charger, 3.921, 323.19.

Did Not Qualify: 17. Chris Morel, 4.099, 270.81; 18. Alex Miladinovich, 4.409, 231.40.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.491, 211.20 vs. 16. Derrick Reese, Ford Mustang, 6.587, 208.97; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.497, 211.00 vs. 15. Kenny Delco, Camaro, 6.584, 209.14; 3. Eric Latino, Camaro, 6.501, 210.60 vs. 14. Sienna Wildgust, Camaro, 6.567, 210.54; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.505, 210.34 vs. 13. Mason McGaha, Camaro, 6.566, 209.43; 5. Erica Enders, Camaro, 6.508, 211.49 vs. 12. Chris McGaha, Camaro, 6.539, 210.97; 6. Cory Reed, Camaro, 6.515, 210.90 vs. 11. Deric Kramer, Camaro, 6.523, 209.88; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.515, 210.28 vs. 10. Jerry Tucker, Camaro, 6.520, 211.20; 8. Jeg Coughlin, Camaro, 6.516, 211.26 vs. 9. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.518, 211.63.

Did Not Qualify: 17. Joey Grose, 6.605, 208.07.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, Buell, 6.655, 204.23 vs. 12. Eiji Kawakami, Suzuki, 7.055, 189.44; 2. Jianna Evaristo, Buell, 6.674, 204.54 vs. 11. Clayton Howey, Suzuki, 6.996, 191.51; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.688, 202.55 vs. 10. Steve Johnson, Suzuki, 6.847, 197.80; 4. Angie Smith, Buell, 6.722, 202.42 vs. 9. John Hall, Beull, 6.806, 198.73; 5. Hector Arana Jr, EBR, 6.724, 201.31 vs. 8. Chris Bostick, Suzuki, 6.777, 197.19; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.730, 201.34 vs. 7. Richard Gadson, Suzuki, 6.761, 199.82.

