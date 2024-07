NHRA Northwest Nationals Qualifying

Friday, July 19

Pacific Raceways

Kent, Wash.

First Two Rounds

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.688 seconds, 335.32 mph; 2. Justin Ashley, 3.694, 331.04; 3. Brittany Force, 3.701, 333.08; 4. Doug Kalitta, 3.710, 326.40; 5. Jasmine Salinas, 3.734, 332.43; 6. Shawn Reed, 3.736, 325.61; 7. Antron Brown, 3.746, 329.42; 8. Josh Hart, 3.748, 329.99; 9. Clay Millican, 3.768, 319.60; 10. Tony Stewart, 3.778, 319.90; 11. Billy Torrence, 3.872, 315.19; 12. Tony Schumacher, 4.389, 186.46; 13. Ron Smith, 5.184, 207.18; 14. Shawn Langdon, 6.734, 96.33.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.838, 328.62; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.886, 331.53; 3. Paul Lee, Dodge Charger, 3.917, 327.03; 4. J.R. Todd, GR Supra, 3.919, 326.48; 5. Chad Green, Ford Mustang, 3.975, 319.52; 6. Matt Hagan, Charger, 4.055, 312.42; 7. Dave Richards, Toyota Camry, 4.072, 315.27; 8. Buddy Hull, Charger, 4.076, 312.57; 9. Bob Tasca III, Mustang, 4.114, 247.16; 10. Alexis DeJoria, GR Supra, 4.429, 196.16; 11. Blake Alexander, Mustang, 4.553, 183.97; 12. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.572, 182.55; 13. Gary Densham, Mustang, 5.114, 153.14; 14. Cruz Pedregon, Charger, 5.484, 128.89; 15. Jeff Diehl, Camry, broke.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.500, 209.98; 2. Eric Latino, Camaro, 6.518, 209.92; 3. Mason McGaha, Camaro, 6.520, 209.85; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.521, 210.93; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.527, 209.59; 6. Chris McGaha, Camaro, 6.532, 211.13; 7. Jerry Tucker, Camaro, 6.532, 209.69; 8. Cory Reed, Camaro, 6.533, 209.82; 9. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.534, 211.00; 10. Jeg Coughlin, Camaro, 6.534, 209.69; 11. Deric Kramer, Camaro, 6.537, 210.14; 12. Aaron Stanfield, Camaro, 6.548, 211.06; 13. Dallas Glenn, Camaro, 6.556, 210.28; 14. Kenny Delco, Camaro, 6.573, 209.65; 15. Sienna Wildgust, Camaro, 6.583, 209.85; 16. Val Smeland, Camaro, 6.610, 209.33. Not Qualified: 17. Joey Grose, 6.790, 205.07.

Pro Stock Motorcycle

1. 1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.734, 201.22; 2. Chase Van Sant, Suzuki, 6.742, 199.94; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.756, 199.35; 4. Steve Johnson, Suzuki, 6.804, 197.33; 5. John Hall, Beull, 6.807, 199.73; 6. Chris Bostick, Suzuki, 6.812, 197.19; 7. Matt Smith, Buell, 6.822, 200.56; 8. Jianna Evaristo, Buell, 6.835, 199.52; 9. Angie Smith, Buell, 6.836, 200.62; 10. Hector Arana Jr, EBR, 6.872, 199.02; 11. Brandon Litten, EBR, 7.073, 182.50; 12. Eiji Kawakami, Suzuki, 7.122, 183.44.

