NHRA Summer Racing Equipment Nationals Results

Sunday

Summit Racing Equipment Motorsports Park

Norwalk, Ohio

Final finish order

Top Fuel

1. Antron Brown; 2. Doug Kalitta; 3. Steve Torrence; 4. Justin Ashley; 5. Billy Torrence; 6.

Clay Millican; 7. Tripp Tatum; 8. Jasmine Salinas; 9. T.J. Zizzo; 10. Shawn Reed; 11. Doug Foley; 12. Tony Stewart; 13. Tony Schumacher; 14. Kyle Wurtzel; 15. Shawn Langdon; 16. Dan Mercier.

Funny Car

1. Bob Tasca III; 2. Ron Capps; 3. Austin Prock; 4. Matt Hagan; 5. Blake Alexander; 6. Paul Lee; 7. J.R. Todd; 8. Chad Green; 9. Daniel Wilkerson; 10. Cruz Pedregon; 11. Dave Richards; 12.

Buddy Hull; 13. Chris King; 14. Alexis DeJoria; 15. Joe Morrison; 16. Bobby Bode.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield; 2. Dallas Glenn; 3. Cristian Cuadra; 4. Mason McGaha; 5. Deric Kramer; 6.

Troy Coughlin Jr.; 7. Larry Morgan; 8. Fernando Cuadra Jr.; 9. Matt Hartford; 10. Erica Enders; 11. David Cuadra; 12. Jeg Coughlin; 13. Chris McGaha; 14. Jerry Tucker; 15. Eric Latino; 16.

Greg Anderson.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera; 2. Matt Smith; 3. John Hall; 4. Richard Gadson; 5. Chase Van Sant; 6. Jianna Evaristo; 7. Angie Smith; 8. Marc Ingwersen; 9. Ron Tornow; 10. Hector Arana Jr; 11. Wesley Wells; 12. Eiji Kawakami; 13. Steve Johnson; 14. Chris Bostick.

Round-by-round results

Top Fuel

First Round

Tripp Tatum, 3.751, 309.91 def. T.J. Zizzo, 3.725, 332.18; Clay Millican, 3.742, 333.25 def. Shawn Langdon, 3.802, 303.37; Antron Brown, 3.739, 316.97 def. Dan Mercier, 3.816, 315.34; Doug Kalitta, 3.804, 319.75 def. Kyle Wurtzel, 3.787, 321.65; Justin Ashley, 3.764, 329.50 def. Tony Schumacher, 3.783, 320.74; Steve Torrence, 3.749, 329.99 def. Shawn Reed, 3.746, 323.81; Jasmine Salinas, 3.750, 329.34 def. Tony Stewart, 3.769, 324.75; Billy Torrence, 3.717, 331.28 def. Doug Foley, 3.746, 322.50.

Quarterfinals

– Ashley, 4.524, 295.21 def. Tatum, 8.435, 82.20; S. Torrence, 4.822, 203.65 def.

Salinas, 15.633, 59.35; Brown, 3.757, 329.50 def. Millican, 3.814, 325.22; Kalitta, 3.740, 332.51 def. B. Torrence, 3.774, 325.69.

Semifinals

Brown, 3.780, 326.48 def. Ashley, 7.778, 77.66; Kalitta, 3.771, 332.02 def. S.

Torrence, 3.946, 285.29.

Final

Brown, 3.736, 330.55 def. Kalitta, 3.747, 334.65.

Funny Car

First Round

Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.857, 336.82 def. Dave Richards, Toyota Camry, 4.067, 316.08; Blake Alexander, Mustang, 3.950, 320.13 def. Buddy Hull, Dodge Charger, 4.075, 314.90; Austin Prock, Chevy Camaro, 4.431, 201.82 def. Joe Morrison, Charger, Foul – Red Light; J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.933, 325.37 def. Chris King, Charger, 4.269, 233.48; Paul Lee, Charger, 5.290, 198.93 def. Bobby Bode, Mustang, 19.206, 41.67; Matt Hagan, Charger, 3.914, 325.06 def. Cruz Pedregon, Charger, 3.999, 327.03; Ron Capps, GR Supra, 3.897, 331.53 def. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.941, 329.99; Chad Green, Mustang, 3.930, 330.23 def. Alexis DeJoria, GR Supra, 6.324, 111.58.

Quarterfinals

Tasca III, 3.922, 332.92 def. Lee, 4.024, 326.40; Hagan, 3.900, 327.82 def. Alexander, 3.951, 321.88; Capps, 3.944, 330.88 def. Todd, 4.596, 180.43; Prock, 3.922, 330.39 def. Green, 4.830, 163.35.

Semifinals

Tasca III, 3.929, 334.73 def. Prock, 3.927, 328.06; Capps, 3.910, 330.80 def. Hagan, 7.730, 120.25.

Final

Tasca III, 3.908, 330.47 def. Capps, 6.966, 104.78.

Pro Stock

First Round

Mason McGaha, Chevy Camaro, 6.880, 206.16 def. Jerry Tucker, Camaro, 9.011, 116.27; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.587, 208.42 def. Eric Latino, Camaro, Foul – Red Light; Aaron Stanfield, Camaro, 6.561, 208.97 def. Chris McGaha, Camaro, 7.161, 151.95; Dallas Glenn, Camaro, 6.569, 207.88 def. Jeg Coughlin, Camaro, 6.624, 206.51; Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.598, 207.59 def. Matt Hartford, Camaro, 6.556, 207.78; Larry Morgan, Camaro, 6.637, 207.50 def. Greg Anderson, Camaro, 21.203, 36.96; Deric Kramer, Camaro, 6.571, 208.46 def. David Cuadra, Ford Mustang, 6.586, 206.57; Cristian Cuadra, Mustang, 6.564, 207.05 def. Erica Enders, Camaro, 6.559, 209.56.

Quarterfinals

M. McGaha, 6.635, 206.67 def. Morgan, 6.637, 207.18; Glenn, 6.582, 207.78 def. Cuadra Jr., 14.439, 58.91; C. Cuadra, 6.585, 208.17 def. Coughlin Jr., 6.608, 209.75; Stanfield, 6.563, 207.94 def. Kramer, 6.582, 208.33.

Semifinals

Glenn, 6.610, 208.10 def. M. McGaha, 6.624, 208.01; Stanfield, 6.563, 209.10 def. C. Cuadra, 6.584, 208.49.

Final

Stanfield, 6.539, 208.91 def. Glenn, 16.851, 69.89.

Pro Stock Motorcycle

First Round

John Hall, 6.829, 197.77 def. Hector Arana Jr, 7.332, 192.25; Angie Smith, Buell, 6.786,

196.50 def. Eiji Kawakami, Suzuki, 7.565, 151.85; Chase Van Sant, Suzuki, 6.814, 196.79 def. Marc Ingwersen, 6.901, 194.13; Jianna Evaristo, Buell, 6.754, 200.53 def. Chris Bostick, Suzuki, 14.183, 38.77; Richard Gadson, Suzuki, 7.029, 161.59 def. Steve Johnson, Suzuki, 10.048, 81.26; Gaige Herrera, Suzuki, 6.698, 200.95 def. Ron Tornow, Foul – Red Light; Matt Smith, Buell, 6.779, 200.00 def. Wesley Wells, Suzuki, 7.435, 179.97.

Quarterfinals

Hall, 6.798, 198.99 def. A. Smith, 6.872, 198.90; Gadson, 6.862, 198.20 def. Evaristo, 6.871, 200.26; M. Smith, 6.817, 199.32 was unopposed; Herrera, 6.760, 199.64 def. Van Sant, 6.812, 197.68.

Semifinals

M. Smith, 6.798, 198.82 def. Gadson, 7.608, 124.27; Herrera, 6.720, 200.80 def. Hall, Foul – Red Light.

Final

Herrera, 6.704, 200.77 def. M. Smith, Foul – Centerline.

Point Standings

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 857; 2. Justin Ashley, 723; 3. Shawn Langdon, 721; 4. Antron Brown, 663; 5. Steve Torrence, 651; 6. Tony Schumacher, 548; 7. Billy Torrence, 529; 8. Clay Millican, 528; 9. Tony Stewart, 492; 10. Brittany Force, 425.

Funny Car

1. Austin Prock, 914; 2. Bob Tasca III, 736; 3. Matt Hagan, 733; 4. John Force, 693; 5. J.R. Todd, 686; 6. Ron Capps, 561; 7. Daniel Wilkerson, 507; 8. Alexis DeJoria, 460; 9. Chad Green, 445; 10. Blake Alexander, 430.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, 887; 2. Greg Anderson, 798; 3. Erica Enders, 767; 4. Aaron Stanfield, 714; 5. Jeg Coughlin, 631; 6. Troy Coughlin Jr., 544; 7. Jerry Tucker, 497; 8. Cristian Cuadra, 457; 9. Deric Kramer, 393; 10. David Cuadra, 338.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, 738; 2. Matt Smith, 467; 3. Richard Gadson, 442; 4. John Hall, 406; 5. Angie Smith, 350; 6. Chase Van Sant, 348; 7. Hector Arana Jr, 301; 8. Jianna Evaristo, 299; 9. LE Tonglet, 233; 10. Steve Johnson, 218.

By The Associated Press