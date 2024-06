NHRA Summer Racing Equipment Nationals Qualifying

Friday, June 28

Summit Racing Equipment Motorsports Park

Norwalk, Ohio

First Two Rounds

Top Fuel — 1. Doug Kalitta, 3.692 seconds, 332.92 mph; 2. Antron Brown, 3.722, 330.72; 3. Tripp Tatum, 3.739, 324.36; 4. Doug Foley, 3.744, 319.98; 5. Tony Stewart, 3.748, 322.65; 6. Shawn Langdon, 3.750, 330.15; 7. Justin Ashley, 3.753, 328.14; 8. Clay Millican, 3.761, 326.24; 9. Shawn Reed, 3.767, 321.19; 10. T.J. Zizzo, 3.771, 331.77; 11. Billy Torrence, 3.777, 330.63; 12. Jasmine Salinas, 3.782, 331.45; 13. Steve Torrence, 3.788, 324.90; 14. Dan Mercier, 3.790, 320.89; 15. Tony Schumacher, 3.791, 327.66; 16. Kyle Wurtzel, 3.801, 304.39. Not Qualified: 17. Spencer Massey, 3.807, 314.09; 18. Josh Hart, 3.827, 319.98; 19. Travis Shumake, 3.927, 280.49.

Funny Car — 1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.863, 329.10; 2. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.865, 332.02; 3. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.894, 329.42; 4. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.903, 331.04; 5. Paul Lee, Dodge Charger, 3.910, 323.58; 6. Blake Alexander, Mustang, 3.911, 326.95; 7. Chad Green, Mustang, 3.929, 328.78; 8. Matt Hagan, Charger, 3.931, 328.22; 9. Ron Capps, GR Supra, 3.942, 327.03; 10. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.950, 324.98; 11. Bobby Bode, Mustang, 4.006, 307.16; 12. Dave Richards, Toyota Camry, 4.083, 306.81; 13. Cruz Pedregon, Charger, 4.090, 307.72; 14. Buddy Hull, Charger, 4.161, 308.00; 15. Joe Morrison, Charger, 4.764, 177.60; 16. Chris King, Charger, 5.554, 129.38.

Pro Stock — 1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.592, 207.69; 2. Erica Enders, Camaro, 6.601, 207.15; 3. Deric Kramer, Camaro, 6.605, 208.17; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.606, 206.35; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.607, 207.94; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.608, 208.17; 7. Eric Latino, Camaro, 6.608, 208.36; 8. Mason McGaha, Camaro, 6.611, 207.40; 9. Jerry Tucker, Camaro, 6.615, 207.43; 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.618, 207.18; 11. Chris McGaha, Camaro, 6.621, 208.04; 12. Jeg Coughlin, Camaro, 6.622, 206.10; 13. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.638, 206.45; 14. David Cuadra, Ford Mustang, 6.644, 206.26; 15. Cristian Cuadra, Mustang, 6.647, 206.67; 16. Larry Morgan, Camaro, 6.674, 206.95.

Pro Stock Motorcycle — 1. Matt Smith, Buell, 6.748, 201.31; 2. Angie Smith, Buell, 6.798, 200.26; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.799, 198.90; 4. Jianna Evaristo, Buell, 6.802, 201.13; 5. Richard Gadson, Suzuki, 6.803, 199.52; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.809, 198.82; 7. Hector Arana Jr, EBR, 6.812, 200.08; 8. John Hall, Beull, 6.817, 198.99; 9. Marc Ingwersen, EBR, 6.878, 196.10; 10. Steve Johnson, Suzuki, 6.884, 196.04; 11. Chris Bostick, Suzuki, 6.901, 196.02; 12. Ron Tornow, Victory, 6.962, 195.76; 13. Eiji Kawakami, Suzuki, 7.148, 185.66; 14. Wesley Wells, Suzuki, 7.516, 177.11.

By The Associated Press