NHRA In-N-Out Burger Pairings

Saturday

In-N-Out Pomona Dragstrip

Pomona, Calif.

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Austin Prock, 3.636 seconds, 332.92 mph vs. 16. Ron August, 3.858, 312.64; 2. Steve Torrence, 3.641, 335.65 vs. 15. Spencer Hyde, 3.778, 323.27; 3. Antron Brown, 3.663, 335.82 vs. 14. Clay Millican, 3.758, 306.19; 4. Mike Salinas, 3.663, 332.26 vs. 13. Josh Hart, 3.742, 329.50; 5. Doug Kalitta, 3.666, 333.25 vs. 12. Dan Mercier, 3.716, 328.14; 6. Leah Pruett, 3.674, 336.40 vs. 11. Tony Schumacher, 3.703, 331.20; 7. Billy Torrence, 3.682, 336.74 vs. 10. Shawn Langdon, 3.693, 330.07; 8. Justin Ashley, 3.682, 334.73 vs. 9. Brittany Force, 3.682, 328.14.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.844, 331.61 vs. 16. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.025, 306.74; 2. John Force, Camaro, 3.862, 328.14 vs. 15. Terry Haddock, Ford Mustang, 4.019, 306.95; 3. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.865, 330.15 vs. 14. Bobby Bode, Mustang, 3.995, 283.25; 4. Matt Hagan, Charger, 3.869, 328.46 vs. 13. Alex Laughlin, Charger, 3.993, 320.36; 5. Paul Lee, Charger, 3.869, 327.03 vs. 12. Blake Alexander, Mustang, 3.981, 319.52; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.880, 336.99 vs. 11. Steven Densham, Mustang, 3.949, 318.02; 7. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.882, 332.02 vs. 10. Tim Wilkerson, Mustang, 3.928, 328.22; 8. Chad Green, Mustang, 3.893, 325.06 vs. 9. J.R. Todd, GR Supra, 3.904, 326.08. Did Not Qualify: 17. Del Worsham, 4.062, 312.78; 18. Jason Rupert, 4.066, 317.42; 19. Alexis DeJoria, 5.365, 139.91.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.492, 211.30 vs. 16. Mason McGaha, Camaro, 6.540, 210.64; 2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.497, 211.00 vs. 15. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.538, 210.67; 3. Erica Enders, Camaro, 6.500, 210.31 vs. 14. Fernando Cuadra, Mustang, 6.535, 206.45; 4. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.500, 210.01 vs. 13. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.525, 211.30; 5. Aaron Stanfield, Camaro, 6.501, 211.10 vs. 12. Deric Kramer, Camaro, 6.522, 211.49; 6. Jeg Coughlin, Camaro, 6.507, 209.20 vs. 11. Jerry Tucker, Camaro, 6.521, 210.24; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.510, 211.03 vs. 10. Dallas Glenn, Camaro, 6.519, 209.85; 8. Bo Butner, Camaro, 6.510, 210.08 vs. 9. Camrie Caruso, Camaro, 6.517, 211.33. Did Not Qualify: 17. Eric Latino, 6.547, 209.79; 18. Kenny Delco, 6.548, 210.21; 19. Chris McGaha, 6.550, 209.62; 20. Steve Graham, 6.594, 208.59; 21. Val Smeland, 6.597, 205.54; 22. Joey Grose, 6.616, 207.24; 23. Alan Prusiensky, 6.629, 206.54.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.661, 203.80 vs. 16. Blaine Hale, Suzuki, 6.983, 192.17; 2. Hector Arana Jr, EBR, 6.729, 201.28 vs. 15. Katie Justice, Suzuki, 6.972, 189.90; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.734, 201.94 vs. 14. Chris Bostick, EBR, 6.952, 193.96; 4. Kelly Clontz, Suzuki, 6.751, 200.26 vs. 13. Angie Smith, Buell, 6.944, 166.91; 5. Steve Johnson, Suzuki, 6.765, 197.59 vs. 12. Ryan Oehler, EBR, 6.929, 195.19; 6. Marc Ingwersen, EBR, 6.776, 199.55 vs. 11. John Hall, EBR, 6.825, 198.47; 7. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.784, 197.77 vs. 10. Matt Smith, Suzuki, 6.810, 198.32; 8. LE Tonglet, Suzuki, 6.791, 199.20 vs. 9. Jerry Savoie, Suzuki, 6.797, 197.25. Did Not Qualify: 17. Lance Bonham, 7.070, 186.77.

By The Associated Press