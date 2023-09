Pep Boys NHRA Nationals Pairings

Saturday

At Maple Grove Raceway

Mohnton, Pa.

Sunday’s Pairings

Top Fuel — 1. Justin Ashley, 3.687 seconds, 335.57 mph vs. 16. Scott Farley, 4.137, 284.51; 2. Brittany Force, 3.689, 336.57 vs. 15. Jacob Opatrny, 3.972, 282.84; 3. Doug Kalitta, 3.696, 331.45 vs. 14.Josh Hart, 3.798, 327.90; 4. Steve

Torrence, 3.698, 332.43 vs. 13. Mike Salinas, 3.795, 319.60; 5. Antron Brown, 3.716, 329.50 vs. 12. Doug Foley, 3.755, 322.11; 6. Shawn Langdon, 3.719, 329.02 vs. 11. Dan Mercier, 3.743, 325.77; 7. Clay Millican, 3.720, 334.24 vs. 10.

Leah Pruett, 3.743, 327.90; 8. Austin Prock, 3.728, 329.83 vs. 9. Tony Schumacher, 3.737, 328.54.

Funny Car — 1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.866, 328.30 vs. 16. Cory Lee, Mustang, 5.022, 191.62; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.879, 333.99 vs. 15. Dave Richards, Mustang, 4.140, 278.17; 3. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.879,

329.34 vs. 14. Jim Campbell, Chevy Monte Carlo, 4.087, 299.66; 4. Tim Wilkerson, Mustang, 3.881, 329.91 vs. 13. Alex Laughlin, Dodge Charger, 4.058, 295.59; 5. Chad Green, Mustang, 3.887, 330.07 vs. 12. Terry Haddock, Mustang,

4.004, 309.20; 6. Matt Hagan, Charger, 3.891, 333.49 vs. 11. J.R. Todd, GR Supra, 3.923, 327.90; 7. John Force, Camaro, 3.898, 334.32 vs. 10. Cruz Pedregon, Charger, 3.921, 328.86; 8. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.915, 331.04 vs.

9. Blake Alexander, Mustang, 3.915, 327.03. Did Not Qualify: 17. Mike Smith, 13.747, 53.46.

Pro Stock — 1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.494, 211.13 vs. 16. Val Smeland, Camaro, 6.576, 210.37; 2. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.497, 211.23 vs. 15. Eric Latino, Camaro, 6.572, 210.34; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.500, 211.13 vs. 14.

Chris McGaha, Camaro, 6.558, 210.93; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.510, 209.65 vs. 13. Matt Hartford, Camaro, 6.548, 209.69; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.515, 209.49 vs. 12. Camrie Caruso, Camaro, 6.538, 209.88; 6. Kyle Koretsky,

Camaro, 6.518, 210.28 vs. 11. Jerry Tucker, Camaro, 6.535, 210.14; 7. Bo Butner, Camaro, 6.518, 210.14 vs. 10. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.526, 211.66; 8. Cristian Cuadra, Mustang, 6.521, 210.47 vs. 9. Dallas Glenn,

Camaro, 6.523, 210.24. Did Not Qualify: 17. Fernando Cuadra, 6.581, 209.82; 18. Kenny Delco, 6.620, 210.50; 19. Alan Prusiensky, 6.620, 207.46; 20. Brandon Miller, 6.655, 207.50; 21. Larry Morgan, 6.662, 207.66; 22. Mason McGaha, 6.671, 207.15.

Pro Stock Motorcycle — 1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.672, 202.94 vs. Bye; 2. Chip Ellis, EBR, 6.741, 200.17 vs. 15. Cory Reed, Suzuki, 7.044, 192.69; 3. Hector Arana Jr, EBR, 6.747, 201.85 vs. 14. Ron Tornow, Victory, 6.896, 195.11; 4. Matt

Smith, Suzuki, 6.751, 201.28 vs. 13. Chris Bostick, EBR, 6.885, 193.82; 5. Chase Van Sant, Suzuki, 6.754, 200.02 vs. 12. Marc Ingwersen, EBR, 6.873, 196.42; 6. Angie Smith, EBR, 6.773, 201.70 vs. 11. John Hall, EBR, 6.834, 198.09; 7.

Eddie Krawiec, Suzuki, 6.777, 200.32 vs. 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.824, 196.44; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.786, 196.96 vs. 9. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.795, 200.02.

By The Associated Press