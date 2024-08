A complete list of Paris Olympics medal winners View Photo

PARIS (AP) — The 2024 Olympics are underway. The United States led the medal standings after the seventh day of competition with host France second and China third, but more winners will join the list every day from July 27-Aug. 11. See which countries lead the medal count and the highlights in today’s schedule. Below is a list of all the medal winners, day by day.

Sunday, Aug. 4

ARCHERY

MEN’S INDIVIDUAL

Gold: Kim Woo-jin, South Korea

Silver: Brady Ellison, United States

Bronze: Lee Woo-seok, South Korea

ARTISTIC GYMNASTICS

MEN’S RINGS

Gold: Liu Yang, China

Silver: Zou Jingyuan, China

Bronze: Eleftherios Petrounias, Greece

MEN’S VAULT

Gold: Carlos Edriel Yulo, Philippines

Silver: Artur Davtyan, Armenia

Bronze: Harry Hepworth, Britain

WOMEN’S UNEVEN BARS

Gold: Kaylia Nemour, Algeria

Silver: Qui Qiyuan, China

Bronze: Sunisa Lee, United States

BADMINTON

MEN’S DOUBLES

Gold: Lee Yang and Wang Chi-Lin, Taiwan

Silver: Liang Wei Keng and Wang Chang, China

Bronze: Aaron Chia and Soh Wooi Yik, Malaysia

CYCLING

WOMEN’S ROAD RACE

Gold: Kristen Faulkner, United States

Silver: Marianne Vos, Netherlands

Bronze: Lotte Kopecky, Belgium

EQUESTRIAN

DRESSAGE INDIVIDUAL

Gold: Jessica von Bredow-Werndl, Germany

Silver: Isabell Werth, Germany

Bronze: Charlotte Fry, Britain

FENCING

MEN’S FOIL TEAM

Gold: Japan

Silver: Italy

Bronze: France

GOLF

MEN’S INDIVIDUAL

Gold: Scottie Scheffler, United States

Silver: Tommy Fleetwood, Britain

Bronze: Hideki Matsuyama, Japan

SHOOTING

WOMEN’S SKEET

Gold: Francisca Crovetto, Chile

Silver: Amber Rutter, Britain

Bronze: Austen Smith, United States

SWIMMING

WOMEN’S 50M FREESTYLE

Gold: Sarah Sjöström, Sweden

Silver: Meg Harris, Australia

Bronze: Zhang Yufei, China

WOMEN’S 4x100M MEDLEY RELAY

Gold: United States

Silver: Australia

Bronze: China

MEN’S 1500M FREESTYLE

Gold: Bobby Finke, United States

Silver: Gregorio Paltrinieri, Italy

Bronze: Daniel Wiffen, Ireland

MEN’S 4x100M MEDLEY RELAY

Gold: China

Silver: United States

Bronze: France

TABLE TENNIS

MEN’S SINGLES

Gold: Fan Zhendong, China

Silver: Truls Moregard, Sweden

Bronze: Félix Lebrun, France

TENNIS

MEN’S SINGLES

Gold: Nova Djokovic, Serbia

Silver: Carlos Alcaraz, Spain

Bronze: Lorenzo Musetti, Italy

WOMEN’S DOUBLES

Gold: Sara Errani and Jasmine Paolini, Italy

Silver: Mirra Andreeva and Diana Shnaider, AIN

Bronze: Cristina Busca and Sara Sorribes Tormo, Spain

TRACK AND FIELD

MEN’S 100M

Gold: Noah Lyles, United States

Silver: Kishane Thompson, Jamaica

Bronze: Fred Kerley, United States

MEN’S HAMMER THROW

Gold: Ethan Katzberg, Canada

Silver: Bence Halasz, Hungary

Bronze: Mykhaylo Kokhan, Ukraine

WOMEN’S HIGH JUMP

Gold: Yaroslava Mahuchikh, Ukraine

Silver: Nicola Olyslagers, Australia

Bronze: Eleanor Patterson, Australia and Iryna Gerashchenko, Ukraine

Saturday, Aug. 3

ARCHERY

WOMEN’S INDIVIDUAL

Gold: Lim Si-hyeon, South Korea

Silver: Nam Su-hyeon, South Korea

Bronze: Lisa Barbelin, France

ARTISTIC GYMNASTICS

MEN’S FLOOR EXERCISE

Gold: Carlos Edriel Yulo, Philippines

Silver: Artem Dolgopyat, Israel

Bronze: Jake Jarman, Britain

MEN’S POMMEL HORSE

Gold: Rhys McClenaghan

Silver: Nariman Kurbanov, Kazakhstan

Bronze: Stephen Nedoroscik, United States

WOMEN’S VAULT

Gold: Simone Biles, United States

Silver: Rebeca Andrade, Brazil

Bronze: Jade Carey, United States

BADMINTON

WOMEN’S DOUBLES

Gold: Chen Qing Chen and Jia Yi Fan, China

Silver: Liu Sheng Shu and Tan Ning, China

Bronze: Nami Matsuyama and Chiharu Shida, Japan

CYCLING

MEN’S ROAD RACE

Gold: Remco Evenepoel, Belgium

Silver: Valentin Madouas, France

Bronze: Christophe Laporte, France

EQUESTRIAN

DRESSAGE TEAM

Gold: Germany

Silver: Denmark

Bronze: Britain

FENCING

WOMEN’S TEAM SABER

Gold: Ukraine

Silver: South Korea

Bronze: Japan

JUDO

MIXED TEAM

Gold: France

Silver: Japan

Bronze: Brazil and South Korea

ROWING

MEN’S EIGHT

Gold: Britain

Silver: Netherlands

Bronze: United States

WOMEN’S EIGHT

Gold: Romania

Silver: Canada

Bronze: Britain

MEN’S SINGLE SCULLS

Gold: Oliver Zeidler, Germany

Silver: Yauheni Zalaty, AIN

Bronze: Simon van Dorp, Netherlands

WOMEN’S SINGLE SCULLS

Gold: Karolien Florijn, Netherlands

Silver: Emma Twigg, New Zealand

Bronze: Viktorija Senkute, Lithuania

SAILING

MEN’S WINDSURFING

Gold: Tom Reuveny, Israel

Silver: Grae Morris, Australia

Bronze: Luuc van Opzeeland, Netherlands

WOMEN’S WINDSURFING

Gold: Marta Maggetti, Italy

Silver: Sharon Kantor, Israel

Bronze: Emma Wilson, Britain

SHOOTING

WOMEN’S 25M PISTOL

Gold: Yang Jiin, South Korea

Silver: Camille Jedrzejewski, France

Bronze: Veronika Major, Hungary

MEN’S SKEET

Gold: Vincent Hancock, United States

Silver: Conner Lynn Prince, United States

Bronze: Lee Meng Yuan, Taiwan

SWIMMING

MEN’S 100M BUTTERFLY

Gold: Kristof Milak, Hungary

Silver: Josh Liendo, Canada

Bronze: Ilya Kharun, Canada

MIXED 4X100 MEDLEY RELAY

Gold: United States

Silver: China

Bronze: Australia

WOMEN’S 200M INDIVIDUAL MEDLEY

Gold: Summer McIntosh, Canada

Silver: Kate Douglass, United States

Bronze: Kaylee McKeown, Australia

WOMEN’S 800M FREESTYLE

Gold: Katie Ledecky, United States

Silver: Ariarne Titmus, Australia

Bronze: Paige Madden, United States

TABLE TENNIS

WOMEN’S SINGLES

Gold: Chen Meng, China

Silver: Sun Yingsha, China

Bronze: Hina Hayata, Japan

TENNIS

MEN’S DOUBLES

Gold: Matthew Ebden and John Peers, Australia

Silver: Austin Krajicek and Rajeev Ram, United States

Bronze: Taylor Fritz and Tommy Paul, United States

WOMEN’S SINGLES

Gold: Qinwen Zheng, China

Silver: Donna Vekic, Croatia

Bronze: Iga Swiatek, Poland

TRACK AND FIELD

MEN’S SHOTPUT

Gold: Ryan Crouser, United States

Silver: Joe Kovacs, United States

Bronze: Rajindra Campbell, Jamaica

MIXED 4X400M RELAY

Gold: Netherlands

Silver: United States

Bronze: Britain

WOMEN’S 100M

Gold: Julien Alfred, St. Lucia

Silver: Sha’Carri Richardson, United States

Bronze: Melissa Jefferson, United States

WOMEN’S TRIPLE JUMP

Gold: Thea LaFond, Dominica

Silver: Shanieka Ricketts, Jamaica

Bronze: Jasmine Moore, United States

Friday, Aug. 2

ARCHERY

MIXED TEAM

Gold: Kim Woo-jin and Lim Si-hyeon, South Korea

Silver: Michelle Kroppen and Florian Unruh, Germany

Bronze: Brady Ellison and Casey Kaufhold, United States

BADMINTON

MIXED DOUBLES

Gold: Zheng Siwei and Huang Ya Qiong, China

Silver: Kim Won-ho and Jeong Na-eun, South Korea

Bronze: Yuta Watanabe and Arisa Higashino, Japan

DIVING

MEN’S SYNCHRONIZED 3M SPRINGBOARD

Gold: Long Daoyi and Wang Zongyuan, China

Silver: Juan Celaya and Osmar Olvera, Mexico

Bronze: Anthony Harding and Jack Laugher, Britain

CYCLING BMX RACING

MEN’S

Gold: Joris Daudet, France

Silver: Sylvain Andre, France

Bronze: Romain Mahieu, France

WOMEN’S

Gold: Saya Sakakibara, Australia

Silver: Manon Veenstra, Netherlands

Bronze: Zoe Claessens, Switzerland

EQUESTRIAN

TEAM JUMPING

Gold: Britain

Silver: United States

Bronze: France

FENCING

MEN’S TEAM ÉPÉE

Gold: Hungary

Silver: Japan

Bronze: Czech Republic

JUDO

MEN’S +100KG

Gold: Teddy Riner, France

Silver: Kim Min-jong, South Korea

Bronze: Temur Rakhimov, Tadzhikistan and Alisher Yusupov, Uzbekistan

WOMEN’S +78KG

Gold: Beatriz Souza, Brazil

Silver: Raz Hershko, Israel

Bronze: Romane Dicko, France and Kim Ha-yun, South Korea

ROWING

MEN’S PAIR

Gold: Martin Sinkovic and Valent Sinkovic, Croatia

Silver: Tom George and Oliver Wynne-Griffith, Britain

Bronze: Andrin Gulich and Roman Roeoesli, Switzerland

MEN’S LIGHTWEIGHT DOUBLE SCULLS

Gold: Fintan McCarthy and Paul O’Donovan, Ireland

Silver: Stefano Oppo and Gabriel Soares, Italy

Bronze: Petros Gaidatzis and Antonios Papakonstantinou, Greece

WOMEN’S PAIR

Gold: Ymkje Clevering and Veronique Meester, Netherlands

Silver: Roxana Anghel and Ioana Vrinceanu, Romania

Bronze: Annabelle McIntyre and Jess Morrison, Australia

WOMEN’S LIGHTWEIGHT DOUBLE SCULLS

Gold: Emily Craig and Imogen Grant, Britain

Silver: Ionela Cozmiuc and Gianina van Groningen, Romania

Bronze: Zoi Fitsiou and Dimitra Kontou, Greece

SAILING

MEN’S SKIFF

Gold: Diego Botín and Florián Trittel, Spain

Silver: Isaac McHardie and William McKenzie, New Zealand

Bronze: Ian Barrows and Hanks Henken, United States

WOMEN’S SKIFF

Gold: Annette Duetz and Odile van Aanholt, Netherlands

Silver: Vilma Bobeck and Rebecca Netzler, Sweden

Bronze: Charline Picon and Sarah Steyaert, France

SHOOTING

WOMEN’S 50M RIFLE 3 POSITIONS

Gold: Chiara Leone, Switzerland

Silver: Sagen Maddalena, United States

Bronze: Zhang Qiongyue, China

SWIMMING

MEN’S 200M INDIVIDUAL MEDLEY

Gold: Léon Marchand, France

Silver: Duncan Scott, Britain

Bronze: Wang Shun, China

MEN’S 50M FREESTYLE

Gold: Cameron McEvoy, Australia

Silver: Benjamin Proud, Britain

Bronze: Florent Manaudou, France

WOMEN’S 200 BACKSTROKE

Gold: Kaylee McKeown, Australia

Silver: Regan Smith, United States

Bronze: Kylie Masse, Canada

TENNIS

MIXED DOUBLES

Gold: Katerina Siniakova and Tomas Machac, Czech Republic

Silver: Wang Xinyu and Zhang Zhizhen, China

Bronze: Gabriela Dabrowski and Felix Auger Aliassime, Canada

TRACK AND FIELD

MEN’S 10,000M

Gold: Joshua Cheptegei, Uganda

Silver: Berihu Aregawi, Ethiopia

Bronze: Grant Fisher, United States

TRAMPOLINE

MEN’S

Gold: Ivan Litvinovich, AIN

Silver: Wang Zisai, China

Bronze: Yan Langyu, China

WOMEN’S

Gold: Bryony Page, Britain

Silver: Viyaleta Bardzilouskaya, AIN

Bronze: Sophiane Methot, Canada

Thursday, Aug. 1

CANOE SLAM

MEN’S SINGLE KAYAK

Gold: Giovanni De Gennaro, Italy

Silver: Titouan Castryck, France

Bronze: Pau Echaniz, Spain

FENCING

WOMEN’S TEAM FOIL

Gold: United States

Silver: Italy

Bronze: Japan

GYMNASTICS

WOMEN’S ALL-AROUND

Gold: Simone Biles, United States

Silver: Rebeca Andrade, Brazil

Bronze: Sunisa Lee, United States

JUDO

MEN’S -100KG

Gold: Zelym Kotsoiev, Azerbaijan

Silver: Ilia Sulamanidze, Georgia

Bronze: Peter Paltchik, Israel and Muzaffarbek Turoboyev, Uzbekistan

WOMEN’S -78KG

Gold: Alice Bellandi, Italy

Silver: Inbar Lanir, Israel

Bronze: Ma Zhenzhao, China and Patricia Sampaio, Portugal

ROWING

MEN’S DOUBLE SCULLS

Gold: Andrei-Sebastian Cornea and Marian Enache, Romania

Silver: Stef Broenink and Melvin Twellaar, Netherlands

Bronze: Philip Doyle and Daire Lynch, Ireland

WOMEN’S DOUBLE SCULLS

Gold: Brooke Francis and Lucy Spoors, Australia

Silver: Ancuta Bodnar and Simona Radis, Romania

Bronze: Mathilda Hodgkins Byrne and Rebecca Wilde, Britain

MEN’S FOUR

Gold: United States

Silver: New Zealand

Bronze: Britain

WOMEN’S FOUR

Gold: Netherlands

Silver: Britain

Bronze: New Zealand

SHOOTING

MEN’S 50M RIFLE 3 POSITIONS

Gold: Liu Yukun, China

Silver: Serhiy Kulish, Ukraine

Bronze: Swapnil Kusale, India

SWIMMING

MEN’S 200M BACKSTROKE

Gold: Hubert Kos, Hungary

Silver: Apostolos Christou, Greece

Bronze: Roman Mityukov, Switzerland

WOMEN’S 200M BUTTERFLY

Gold: Summer McIntosh, Canada

Silver: Regan Smith, United States

Bronze: Zhang Yufei, China

WOMEN’S 200M BREASTSTROKE

Gold: Kate Douglass, United States

Silver: Tatjana Smith, South Africa

Bronze: Tes Schouten, Netherlands

WOMENS 4X200 FREESTYLE RELAY

Gold: Australia

Silver: United States

Bronze: China

TRACK AND FIELD

MEN’S 20KM RACE WALK

Gold: Brian Pintado, Ecuador

Silver: Caio Bonfim, Brazil

Bronze: Álvaro Martín, Spain

WOMEN’S 20KM RACE WALK

Gold: Yang Jiayu, China

Silver: María Pérez, Spain

Bronze: Jemima Montag, Australia

Wednesday, July 31

GYMNASTICS

MEN’S ALL AROUND

Gold: Shinnosuke Oka, Japan

Silver: Zhang Boheng, China

Bronze: Xiao Ruoteng, China

CANOE

WOMEN’S SINGLE

Gold: Jessica Fox, Australia

Silver: Elena Lilik, Germany

Bronze: Evy Leibfarth, United States

CYCLING

BMX FREESTYLE

WOMEN’S PARK

Gold: Deng Yawen, China

Silver: Perris Benegas, United States

Bronze: Natalya Diehm, Australia

MEN’S PARK

Gold: Jose Torres Gil, Argentina

Silver: Kieran Darren David Reilly, Britain

Bronze: Anthony Jean Jean, France

DIVING

SYNCHRONIZED 10-METER PLATFORM

WOMEN

Gold: Chen Yuxi and Quan Hongchan, China

Silver: Jo Jin Mi and Kim Mi Rae, North Korea

Bronze: Andrea Spendolini Sirieix and Lois Toulson, Britain

FENCING

MEN’S SABRE TEAM

Gold: South Korea

Silver: Hungary

Bronze: France

JUDO

WOMEN’S 70KG

Gold: Barbara Matic, Croatia

Silver: Miriam Butkereit, Germany

Bronze: Michaela Polleres, Austria, and Gabriella Willems, Belgium

MEN’S 90KG Gold: Lasha Bekauri, Georgia

Silver: Sanshiro Murao, Japan

Bronze: Maxime-Gael Ngayap Hambou, France, and Theodoros Tselidis, Greece

ROWING

MEN’S QUADRUPLE SCULLS

Gold: Netherlands (Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten, Koen Metsemakers)

Silver: Italy (Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili)

Bronze: Poland (Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Miroslaw Zietarski, Fabian Baranski)

WOMEN’S QUADRUPLE SCULLS

Gold: Britain (Lauren Henry, Hannah Scott, Lola Anderson, Georgina Brayshaw)

Silver: Netherlands (Laila Youssifou, Bente Paulis, Roos de Jong, Tessa Dullemans)

Bronze: Germany (Maren Voelz, Tabea Schendekehl, Leonie Menzel, Pia Greiten)

SWIMMING

WOMEN’S 100M FREESTYLE

Gold: Sarah Sjoestroem, Sweden

Silver: Torri Huske, United States

Bronze: Siobhan Haughey, Hong Kong

WOMEN’S 1,500M FREESTYLE

Gold: Katie Ledecky, United States

Silver: Anastasiia Kirpichnikova, France

Bronze: Isabel Gose, Germany

MEN’S 100M FREESTYLE

Gold: Pan Zhanle, China

Silver: Kyle Chalmers, Australia

Bronze: David Popovici, Romania

MEN’S 200M BREASTSTROKE

Gold: Léon Marchand, France

Silver: Zac Stubblety-Cook, Australia

Bronze: Caspar Corbeau, Netherlands

MEN’S 200M BUTTERFLY

Gold: Léon Marchand, France

Silver: Kristof Milak, Hungary

Bronze: Ilya Kharun, Canada

SHOOTING

WOMEN’S TRAP

Gold: Adriana Ruano, Guatemala

Silver: Silvana Maria Stanco, Italy

Bronze: Penny Smith, Australia

TRIATHLON

WOMEN

Gold: Cassandre Beaugrand, France

Silver: Julie Derron, Switzerland

Bronze: Beth Potter, Britain

MEN

Gold: Alex Yee, Britain

Silver: Hayden Wilde, New Zealand

Bronze: Leo Bergere, France

Tuesday, July 30

FENCING

WOMEN’S EPEE TEAM

Gold: Italy

Silver: France

Bronze: Poland

GYMNASTICS

WOMEN’S TEAM

Gold: United States

Silver: Italy

Bronze: Brazil

JUDO

WOMEN’S 63KG

Gold: Andreja Leški, Slovenia

Silver: Prisca Awiti Alcaraz, Mexico

Bronze: Clarisse Agbegnenou, France and Laura Fazliu, Kosovo

MEN’S 81KG

Gold: Takanori Nagase, Japan

Silver: Tato Grigalashvili, Georgia

Bronze: Lee Joon-hwan, South Korea and Somon Makhmadbekov, Tajikistan

RUGBY SEVENS

WOMEN’S

Gold: New Zealand

Silver: Canada

Bronze: United States

SHOOTING

MIXED TEAM 10M AIR PISTOL

Gold: Zorana Arunovic and Damir Mikec, Serbia

Silver: Sevval Ilayda Tarhan and Yusef Dikec, Turkey

Bronze: Manu Bhaker and Sarabjot Singh, India

MEN’S TRAP

Gold: Nathan Hales, Britain

Silver: Qi Ying, China

Bronze: Jean Pierre Brol, Guatemala

SWIMMING

WOMEN’S 100M BACKSTROKE

Gold: Kaylee McKeown, Australia

Silver: Regan Smith, United States

Bronze: Katharine Berkoff, United States

MEN’S 800M FREESTYLE

Gold: Daniel Wiffen, Ireland

Silver: Bobby Finke, United States

Bronze: Gregorio Paltrinieri, Italy

MEN’S 4x200M FREESTYLE RELAY

Gold: Britain

Silver: United States

Bronze: Australia

TABLE TENNIS

MIXED DOUBLES

Gold: Wang Chuqin and Sun Yingsha, China

Silver: Ri Jong-sik and Kim Kum-yong, North Korea

Bronze: Lim Jong-hoon and Shin Yu-bin, South Korea

Monday, July 29

ARCHERY

MEN’S TEAM

Gold: South Korea

Silver: France

Bronze: Turkey

ARTISTIC GYMNASTICS

MEN’S TEAM

Gold: Japan

Silver: China

Bronze: United States

CANOE SLALOM

MEN’S CANOE SINGLE

Gold: Nicolas Gestin, France

Silver: Adam Burgess, Britain

Bronze: Matej Benus, Slovakia

CYCLING MOUNTAIN BIKE

MEN’S CROSS-COUNTRY

Gold: Tom Pidcock, Britain

Silver: Victor Koretzky, France

Bronze: Alan Hatherly, South Africa

DIVING

MEN’S SYNCHRONIZED 10M PLATFORM

Gold: Lian Junjie and Yang Hao, China

Silver: Tom Daley and Noah Williams, Britain

Bronze: Rylan Wiens and Nathan Zsombor-Murray, Canada

EQUESTRIAN

EVENTING TEAM

Gold: Britain

Silver: France

Bronze: Japan

FENCING

WOMEN’S SABER INDIVIDUAL

Gold: Manon Apithy-Brunet, France

Silver: Sara Balzer, France

Bronze: Olga Kharlan, Ukraine

MEN’S FOIL INDIVIDUAL

Gold: Cheung Ka Long, Hong Kong

Silver: Filippo Macchi, Italy

Bronze: Nick Itkin, United States

JUDO

WOMEN’S 57KG

Gold: Christa Deguchi, Canada

Silver: Mimi Huh, South Korea

Bronze: Sarah Leonie Cysique, France and Haruka Funakubo, Japan

MEN’S 73KG

Gold: Hidayat Heydarov, Azerbaijan

Silver: Joan-Benjamin Gaba, France

Bronze: Soichi Hashimoto, Japan and Adil Osmanov, Moldova

SHOOTING

WOMEN’S 10M AIR RIFLE

Gold: Ban Hyo-jin, South Korea

Silver: Huang Yuting, China

Bronze: Audrey Gogniat, Switzerland

MEN’S 10M AIR RIFLE

Gold: Sheng Lihao, China

Silver: Victor Lindgren, Sweden

Bronze: Miran Maricic, Croatia

SKATEBOARDING

Gold: Yuto Horigome, Japan

Silver: Jagger Eaton, United States

Bronze: Nyjah Huston, United States

SWIMMING

WOMEN’S 100M BREASTSTROKE

Gold: Tatjana Smith, South Africa

Silver: Tang Qianting, China

Bronze: Mona McSharry, Ireland

WOMEN’S 200M FREESTYLE

Gold: Mollie O’Callaghan, Australia

Silver: Ariarne Titmus, Australia

Bronze: Siobhan Bernadette Haughey, Hong Kong

WOMEN’S 400M INDIVIDUAL MEDLEY

Gold: Summer McIntosh, Canada

Silver: Katie Grimes, United States

Bronze: Emma Weyant, United States

MEN’S 100M BACKSTROKE

Gold: Thomas Ceccon, Italy

Silver: Xu Jiayu, China

Bronze: Ryan Murphy, United States

MEN’S 200M FREESTYLE

Gold: David Popovici, Romania

Silver: Matthew Richards, Britain

Bronze: Luke Hobson, United States

Sunday, July 28

ARCHERY

WOMEN’S TEAM

Gold: South Korea

Silver: China

Bronze: Mexico

CANOE SLALOM

WOMEN’S KAYAK SINGLE

Gold: Jessica Fox, Australia

Silver: Klaudia Zwolinska, Poland

Bronze: Kimberley Woods, Britain

CYCLING MOUNTAIN BIKE

WOMEN’S CROSS-COUNTRY

Gold: Pauline Ferrand-Prevot, France

Silver: Haley Batten, United States

Bronze: Jenny Rissveds, Sweden

FENCING

WOMEN’S FOIL INDIVIDUAL

Gold: Lee Kiefer, United States

Silver: Lauren Scruggs, United States

Bronze: Eleanor Harvey, Canada

JUDO

WOMEN’S 52KG

Gold: Diyora Keldiyorova, Uzbekistan

Silver: Distria Krasniqi, Kosovo

Bronze: Larissa Pimenta, Brazil and Amandine Buchard, France

MEN’S 66KG

Gold: Hifumi Abe, Japan

Silver: Willian Lima, Brazil

Bronze: Gusman Kyrgyzbayev, Kazakhstan and Denis Vieru, Moldova

SHOOTING

MEN’S 10M AIR PISTOL

Gold: Xie Yu, China

Silver: Federico Nilo Maldini, Italy

Bronze: Paolo Monna, Italy

SWIMMING

MEN’S 400M INDIVIDUAL MEDLEY

Gold: Léon Marchand, France

Silver: Tomoyuki Matsushita, Japan

Bronze: Carson Foster, United States

WOMEN’S 100M BUTTERFLY

Gold: Torri Huske, United States

Silver: Gretchen Walsh, United States

Bronze: Zhang Yufei, China

SHOOTING

WOMEN’S 10M AIR PISTOL

Gold: Oh Ye-jin, South Korea

Silver: Kim Ye-ji, South Korea

Bronze: Manu Bhaker, India

SKATEBOARDING

WOMEN’S STREET

Gold: Coco Yoshizawa, Japan

Silver: Liz Akama, Japan

Bronze: Rayssa Leal, Brazil

Saturday, July 27

CYCLING

MEN’S INDIVIDUAL TIME TRIAL

Gold: Remco Evenepoel, Belgium

Silver: Filippo Ganna, Italy

Bronze: Wout van Aert, Belgium

WOMEN’S INDIVIDUAL TIME TRIAL

Gold: Grace Brown, Australia

Silver: Anna Henderson, Britain

Bronze: Chloe Dygert, United States

DIVING

WOMEN’S SYNCHRONIZED 3M SPRINGBOARD

Gold: Chang Yani and Chen Yiwen, China

Silver: Sarah Bacon and Kassidy Cook, United States

Bronze: Yasmin Harper and Scarlett Mew Jensen, Britain

FENCING

WOMEN’S EPEE INDIVIDUAL

Gold: Vivian Kong, Hong Kong

Silver: Auriane Mallo-Breton, France

Bronze: Eszter Muhari, Hungary

MEN’S SABER INDIVIDUAL

Bronze: Luigi Samele, Italy

JUDO

WOMEN 48KG

Gold: Natsumi Tsunoda, Japan

Silver: Baasankhuu Bavuudori, Mongolia

Bronze: Shirine Boukli, France, and Tara Babulfath, Sweden

MEN 60KG

Gold: Yeldos Smetov, Kazakhstan

Silver: Luka Mkheidze, France

Bronze: Ryuju Nagayama, Japan and Francisco Garrigos, Spain

RUGBY SEVENS

Gold: France

Silver: Fiji

Bronze: South Africa

SHOOTING

10M AIR RIFLE MIXED TEAM

Gold: Huang Yuting and Sheng Lihao, China

Silver: Keum Ji-hyeon and Park Ha-jun, South Korea

Bronze: Alexandra Le and Islam Satpayev, Kazakhstan

SWIMMING

MEN’S 400M FREESTYLE

Gold: Lukas Maertens, Germany

Silver: Elijah Winnington, Australia

Bronze: Kim Woo-min, South Korea

MEN’S 4X100M FREESTYLE RELAY

Gold: United States

Silver: Australia

Bronze: Italy

WOMEN’S 400M FREESTYLE

Gold: Ariarne Titmus, Australia

Silver: Summer McIntosh, Canada

Bronze: Katie Ledecky, United States

WOMEN’S 4X100M FREESTYLE RELAY

Gold: Australia

Silver: United States

Bronze: China

▶ See other events still in progress

___

AP Olympics: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games