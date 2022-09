En Venecia, Harry Styles charla sobre actuación y música View Photo

VENECIA, Italia (AP) — Harry Styles ya tiene un currículo de actuación envidiable para un novato, de “Dunkirk” (“Dunkerque”) de Christopher Nolan a la próxima a estrenarse “Don’t Worry Darling” (“No te preocupes cariño”) y “My Policeman”. Pero el astro pop dijo el lunes en el Festival Internacional de Cine de Venecia que con la actuación suele sentir que “no tengo idea de lo que estoy haciendo”.

La llegada de Styles al Lido, donde “Don’t Worry Darling” tendrá su estreno mundial el lunes, ha sido uno de los eventos más anticipados de un festival lleno de estrellas. En una conferencia de prensa previa al estreno, a Styles le hicieron preguntas sobre sus fans, su carrera y si volvería a trabajar con la directora Olivia Wilde, ninguna de las cuales respondió.

En “Don’t Worry Darling”, Styles interpreta a Jack, quien trabaja para el misterioso Proyecto Victory, encabezado por el carismático personaje de Chris Pine similar a un líder de culto, en una comunidad experimental de mediados del siglo XX. Florence Pugh interpreta a la esposa de Jack, Alice, quien tiene todas las comodidades del mundo, a cambio de no hacer preguntas. Ella pronto empieza a ver las grietas en la fachada.

“Creo que es divertido poder actuar en mundos que no necesariamente son el tuyo. Este mundo que supuestamente es tan perfecto, es realmente divertido actuar como si estuviéramos ahí”, dijo Styles. “No tuvimos que actuar mucho”.

Styles se tomó varios días libres de sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York para asistir al estreno de “Don’t Worry Darling” en Venecia, con Wilde y sus compañeros de reparto Pine y Gemma Chan. A pesar de que hace malabares con dos importantes carreras en las artes, Styles dijo que no encuentra muchos paralelos entre la música y la actuación.

“En lo personal me parece que son bastante opuestas en muchos sentidos. Creo que hacer música es algo realmente personal”, dijo Styles. “Hay aspectos de la actuación en la que tomas elementos de las experiencias que has tenido, pero la mayor parte del tiempo aparentas ser alguien más. Creo que eso es lo que me parece más divertido: aparentar”.

Agregó: “Creo que la parte divertida es que nunca sabes lo que vas a hacer. La música la he hecho por más tiempo, pero lo que me gusta de la actuación es que siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo”.

Los fans se reunieron desde horas antes frente al teatro por mañana del lunes para tener primera fila en la alfombra roja de la premiere que sería en la noche. Michos tenían historias personales sobre cómo la música de Styles impactó en sus vidas.

“Estoy increíblemente agradecido con la gente que me ha apoyado en mi vida y los fans en especial siempre me han dado un lugar para ser yo mismo, y sentirme cómodo haciéndolo, y expresarme”, dijo sobre lo que siente al representar tanto para tantas personas. “Me gusta tener la esperanza de dar ese espacio de vuelta a ellos”.

Lindsey Bahr está en Twitter como: www.twitter.com/ldbahr

Por LINDSEY BAHR

Associated Press